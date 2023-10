Echter Härtetest für den Primus

Die Spitze der Fußball-Bezirksliga ist durch die Ergebnisse am 13. Spieltag enger zusammengerückt. Der Vorsprung des SV Vogt (27 Punkte) auf den Zweiten SV Oberzell (25) beträgt nach der ersten Saisonniederlage beim SV Mochenwangen (2:3) nur noch zwei Punkte. Nun droht sogar der Verlust der Tabellenführung, denn am Feiertag gastiert mit dem TSV Meckenbeuren ein formstarkes Team. Das Spiel am Mittwoch wird ‐ so wie alle weiteren Partien des 14. Spieltages auch ‐ um 15 Uhr angepfiffen.

Bei der Pleite gegen Mochenwangen vermissten die Vogter den Torjäger Manfred Kraus schmerzlich. Trainer Emil Petca ließ das aber nicht gelten und war mit seiner Defensive alles andere als zufrieden. Drei Gegentore gab es zuletzt in der Hinrunde des Aufstiegsjahres. Nun kommt der TSV Meckenbeuren, der sich auf Platz fünf gearbeitet hat. „Wir haben Respekt vor dem starken Aufsteiger“, sagt TSV-Trainer Steve Reger, „aber auch Vogt muss gegen uns auf der Hut sein.“

Bei einem Vogter Patzer will der SV Oberzell vorbeiziehen. Der Landesliga-Absteiger hat den auswärts noch sieglosen TSV Tettnang zu Gast. „Wir müssen weiter punkten, um uns ganz vorne festzusetzen. Egal wie“, sagt Oberzells Spielertrainer Daniel Hörtkorn.

FC Leutkirch will wieder in die Spur finden

Nach der dritten Niederlage in Folge findet sich der FC Leutkirch auf Platz vier wieder, will beim heimstarken VfL Brochenzell aber wieder in die Spur kommen. „Nach der Niederlagenserie müssen wir wieder punkten“, sagt FC-Trainer Roman Hofgärtner, „das wird aber eine schwere Aufgabe.“

Der SV Mochenwangen muss beim Aufsteiger SG Argental antreten, der im Kellerduell in Ratzenried mit 1:4 deutlich unterlag. Was Gegentore betrifft, bleibt die SG die Nummer 1.

Auch der SV Maierhöfen-Grünenbach kassiert zu viele Gegentore, rettete aber zu Hause gegen Aufsteiger SGM Unterzeil/Seibranz zumindest einen Punkt. Nächster Gegner, wieder zu Hause, ist der SV Kressbronn. „In Maierhöfen erwartet uns ein schweres Spiel“, sagt Trainer Mico Susak, „da müssen wir von Beginn an dagegenhalten, um etwas zu holen.“ Für den SV Kressbronn war das Unentschieden beim TSV Tettnang das sechste der laufenden Saison, damit steht Kressbronn in dieser Statistik zusammen mit Tettnang unangefochten an der Spitze. Der SV Weingarten dürfte froh sein, dass er zu Hause auf den SV Kehlen trifft, denn da ging Weingarten bisher nur einmal als Verlierer vom Platz.

Der Tabellenvorletzte SG Baienfurt trifft zu Hause auf den TSV Eschach. Unterzeil/Seibranz begegnet in Unterzeil dem TSV Ratzenried.