Der Streit um ein Knöllchen zwischen einem Ravensburger E-Autofahrer und dem Ordnungsamt ist vor Gericht entschieden worden. Ulrich Struben muss den Strafzettel, den er wegen Parkens ohne Parkscheibe an einer E-Ladesäule bekommen hat, bezahlen. Und zwar, obwohl die Ladesäule anzeigte, dass er die erlaubte Parkdauer noch nicht überschritten hat. Aber es kam Freitag am Ravensburger Amtsgericht wenigstens auf persönlicher Ebene zu einem Happy End des Falles.

Richterin erklärt ihr Urteil knapp

Struben war am 26. Februar mit seinem E-Auto auf den Parkplatz in der Charlottenstraße gefahren, hatte den Ladevorgang gestartet, aber die Parkuhr vergessen auszulegen. Nach zwei Stunden und 42 Minuten kam er zurück und hatte einen Strafzettel. Er sagt, die Ordnungshüter hätten an der Ladesäule ablesen können, wie lange er da schon steht und dass er sich somit nichts hat zu Schulden kommen lassen. Er legte Einspruch ein, doch die Stadt verlangte weiter das Bußgeld, das Struben nicht bezahlte, sodass die Sache vor Gericht landete.

Die Richterin erklärte in ihrer Urteilsbegründung, dass das Schild am Parkplatz eindeutig ist. Darauf steht, dass nur mit Parkscheibe geparkt werden darf ‐ „max. 4 Std. während des Ladevorgangs“. Dass die Parkscheibe an dieser Stelle überflüssig und sinnlos sei, wie Struben meint, könne sie nicht erkennen.

E-Autofahrer ärgert sich über Umständlichkeit

Struben betonte vor Gericht, er sei kein Querulant, die Gesellschaft könne auch aus seiner Sicht nur funktionieren, wenn sich Menschen an Regeln halten. Um die zehn Euro Strafe gehe es ihm auch gar nicht. Vielmehr störe ihn die Umständlichkeit der Stadtverwaltung und die Überregulierung. Im konkreten Fall hält er es für unnötig, dass er zusätzlich zur angezeigten Ladedauer auf der Ladesäule auch noch eine Parkscheibe im Auto deponieren muss. Das sei für Bürger nicht nachvollziehbar.

Karin Martin vom Ordnungsamt hingegen ist mit dem Urteil zufrieden, wie sie am Rande der Gerichtsverhandlung sagte. „Dass wir in dieser Sache wegen zehn Euro vor Gericht sind, ist unglücklich“, sagt sie. Aber hätte die Richterin den Fall eingestellt oder Struben freigesprochen, dann würde niemand mehr seine Strafzettel zahlen, so ihre Befürchtung.

Einheitliche Regel trotz unterschiedlicher Ladesäulen

Zum konkreten Fall hatte Martin Fotos von Ladesäulen-Modellen mitgebracht, die in Ravensburg stehen und im Display nicht die Ladedauer anzeigen ‐ sondern lediglich, dass der Ladevorgang läuft. Auf die unterschiedlichen Modelle von Ladesäulen konnte bisher offenbar keine Rücksicht genommen werden: Die Verkehrsbehörde habe eine einheitliche Regel für alle Parkplätze mit Ladesäulen erarbeitet. Die Anordnung lautet, dass eine Parkscheibe notwendig ist.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollierten dann entsprechend der Beschilderung. Wer mit der Beschilderung nicht einverstanden sei, könne sich an die Verkehrsbehörde wenden, erklärt sie.

Struben wünscht sich andere Beschilderung

Struben zeigte sich nach dem Urteil enttäuscht, dass die Richterin die Sinnhaftigkeit des Schildes nicht in Frage gestellt hat. „Damit konterkarierte das Gericht den Appell des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Überregulierungen einzudämmen und auf mehr Eigenverantwortlichkeit zu setzen“, findet Struben. Er muss jetzt die zehn Euro und die Kosten des Verfahrens tragen. „Das Signal, das davon ausgeht: Die Leute sollen sich nicht beschweren und sinnlose Regeln weiter befolgen“, sagt er.

Er habe aufgrund beruflicher Belastung nicht „den Nerv“, gegen das Urteil vorzugehen und die Sache noch weiterzuverfolgen. Aber es wäre sein Wunsch, dass die Stadt Ravensburg an dieser Stelle die Beschilderung ändert und nur die Ladesäulen-Anzeige als Nachweis für die Dauer des Parkvorgangs verlangt ‐ denn ohne zu laden, darf man dort sowieso nicht parken.

Freundlicher Abschied trotz Meinungsverschiedenheit

Vor dem Gerichtssaal kommen Struben und die drei Mitarbeiter des Ravensburger Ordnungsamtes nach der Verhandlung noch ins Gespräch. Eine Mitarbeiterin, die Kontrollgänge an den Ravensburger Parkplätzen macht, kündigt an, für Struben eine bunte Parkscheibe zu besorgen, damit er möglichst nicht mehr vergisst, sie hinter die Windschutzscheibe zu legen. Alle lachen darüber, am Ende verabschieden sie sich freundlich. Struben sagt: „Auf menschlicher Ebene gab es jetzt noch ein Happy End.“