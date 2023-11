Durchwachsenes Wochenende für die U20-Junioren des EVR

Mit einem 3:0-Erfolg und einer 2:3-Niederlage haben die U20-Junioren des EV Ravensburg ein durchwachsenes Wochenende gegen den Mannheimer ERC hinter sich. In beiden Spielen gingen die Ravensburger früh in Führung, kassierten in der zweiten Begegnung aber drei Tore in Unterzahl. Ravensburgs U17 schoss Heilbronn und Kempten aus der Halle.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III:

Arthur Kreider war in der ersten Begegnung in der vierten Minute zum 1:0 erfolgreich, im zweiten Abschnitt sorgte er für das 2:0 (21.) ‐ Mannheims Goalie war noch am Puck, doch die Scheibe tropfte hinter ihm auf und Kreider verwandelte aus der Luft. Fast die kompletten Drittel zwei und drei drückte Mannheim danach auf den Anschlusstreffer. Das Spiel war schnell und spannend. Entschieden wurde es eineinhalb Minuten vor Schluss durch einen Treffer von Maxim Kessler. Im zweiten Spiel des Wochenendes ging der EVR durch Kessler in der zweiten Minute in Führung. Danach folgte allerdings ein Lehrstück, dass auf der Strafbank keine Spiele gewonnen werden, wenn man selbst die Chancen im Powerplay liegen lässt. Den Ausgleich markierte Mannheim in der zehnten Minute in Überzahl. Danach leisteten sich die Gäste vier Strafzeiten, ohne dass Ravensburg daraus Kapital schlagen konnte. Eine Strafe für den EVR sechs Sekunden vor dem Drittelende führte in der 21. Minute zum 1:2. Erneut ließ Ravensburg drei Powerplaysituationen ungenutzt, in der 57. Minute erhöhte Mannheim in Überzahl auf 3:1. Das 2:3 eine Minute später durch Kreider im Powerplay kam zu spät.

U17, Bayernliga:

Heilbronner EC ‐ EV Ravensburg 0:9; ESC Kempten ‐ EVR 2:15. ‐ Obwohl der EVR bereits als Gruppensieger und damit als Teilnehmer der Meisterrunde feststand, gab sich Ravensburgs U17 laut Mitteilung keine Blöße. Nach acht Spielen stehen 24 Punkte und eine Tordifferenz von plus 80 in der Tabelle. In Heilbronn schoss der EVR in jedem Drittel jeweils drei Tore. Ärgerlich mit Blick auf die Meisterrunde war eine Hinausstellung gegen Ravensburg fünf Minuten vor dem Ende. Die Tore erzielten Moritz Schreier (3), Artur Myshkin, Adrian Breg, Yaroslav Raivakhovskyi, Maksym Filonich und Georg Lagoda. In Kempten führte der EVR nach dem ersten Drittel mit 7:0. Das Mitteldrittel endete 1:1. Im Schlussabschnitt drehten die Ravensburger wieder auf. Hier erzielten Maxim Kinast (2), Lars Schulz (5), Adrian Breg, Ilja Katjuschenko (2), Moritz Schreier (2), Yaroslav Raivakhovskyi (2) und David Kutscher die Treffer. Den EVR begleiten Germering und Heilbronn auf den Plätzen zwei und drei in die Meisterrunde.

U15, Bayernliga:

EV Ravensburg ‐ Augsburger EV 1:9. ‐ Der souveräne Sieger der Vorrundengruppe gab sich keine Blöße. Den Ehrentreffer erzielte Maxim Kinast.