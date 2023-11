Eine Million war bereits für dieses Jahr in Aussicht gestellt worden, der Rest für 2024. Doch diese Ausgabe fällt unter die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verhängte Haushaltssperre, nachdem die CDU eine Verfassungsklage gegen den Klima- und Transformationsfonds gewonnen hatte.

Gemeinderat soll am Montag abstimmen

Eigentlich soll der Ravensburger Gemeinderat am kommenden Montag, 27. November, final über das Projekt abstimmen, das der Technische Ausschuss vor zwei Wochen bereits mit überwältigender Mehrheit gutgeheißen hat ‐ nur FDP-Stadtrat Markus Waidmann war dagegen, weil er den Wegfall von Park-and-Ride-Plätzen neben der Kiedaisch-Schule nicht gut findet und das Projekt insgesamt für zu teuer hält.

Termin Gemeinderat Die Sitzung des Gemeinderats am Montag, 27. November, beginnt um 16 Uhr im großen Ratssaal.

Schon im Winter sollte es dann losgehen: Wegen der Vegetationsperiode müssen bis spätestens 28. Februar einige Bäume gefällt werden, die den Blick auf die Schussen versperren. Der Fluss soll ja sichtbarer und erlebbarer gemacht werden als jetzt. Abbrucharbeiten waren dann ab April 2024 geplant, und im Juni 2024 sollte ein Kanal verlegt werden. Die eigentliche Parkanlage mit der Fahrradstraße sollte bis Herbst 2025 fertig sein.

Förderbescheid liegt noch nicht vor

Allerdings ist das ganze Projekt nur möglich mit dem Geld aus dem Förderprogramm des Bundes. Und der entsprechende Bescheid ist zwar seit längerem in Aussicht gestellt, aber eben noch nicht ergangen, wie aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat hervorgeht. Darin heißt es: „Die Gesamtkosten für die Herstellung des Schussenparks betragen 4.600.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt vorbehaltlich der Fördermittelzusage in Höhe von 3.000.000 Euro.“ Weiter steht da, dass die erste Million noch in diesem Jahr und die restlichen zwei Millionen im nächsten Jahr fließen sollten. Doch beide Haushaltspläne wurden vom Bundesfinanzminister eingefroren. Laufende Kosten wie Beamtenpensionen sind davon nicht betroffen, aber für kommende Jahre dürfen vorerst keine Verpflichtungen mehr eingegangen werden.

Das bestätigt der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller. Er glaubt zwar, dass die Förderung trotzdem kommen wird. „Die Auszahlung kann sich, je nachdem, wie lange die Haushaltssperre dauert, jedoch verzögern, da das Bundesfinanzministerium die Auszahlungen im Einzelfall genehmigen muss.“

Für die Stadt Ravensburg bedeutet das: entweder erst später mit der Umsetzung beginnen, wenn sichergestellt ist, dass die Mittel tatsächlich fließen, oder wie geplant beginnen und damit das Risiko eingehen, an den Gesamtkosten hängen zu bleiben.

Stadt lässt Vorsicht walten

Laut Pressesprecher Timo Hartmann entscheidet sich die Stadt wohl eher für die vorsichtige Variante. „Die aktuelle Entwicklung in Sachen Bundeshaushalt betrachten wir mit hoher Ernsthaftigkeit.“ Die Zuschüsse seien für die Realisierung des Projektes notwendig. „Wir gehen davon aus, dass die Förderzusagen des Bundes bestehen bleiben. Einen Einfluss darauf haben wir aber nicht.“ Man habe vorsichtshalber im Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat nächste Woche entsprechende Vorbehalte formuliert. Damit soll sichergestellt werden, dass das Projekt erst umgesetzt wird, wenn die Stadt verbindlich weiß, ob es die Fördermittel gibt oder nicht.

Nun steht nicht zu erwarten, dass der Bund seine dramatischen Finanzprobleme in wenigen Wochen lösen kann. Die Fragen, wie es nun weitergeht mit den eigentlich schon im Winter anstehenden Arbeiten, beantwortete Pressesprecher Hartmann nicht. Ebensowenig die Frage, wie viel Geld die Stadt bereits für das Überlinger Planungsbüro „Planstatt Senner“ ausgegeben hat, das den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen und das ansprechende Konzept für den Park entworfen hat.

Kornhaus wohl nicht betroffen

Nicht von der aktuellen Haushaltssperre betroffen ist laut CDU-MdB Axel Müller wohl die Umgestaltung der Stadtbücherei im historischen Kornhaus. Dafür soll die Stadt Ravensburg 8,47 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus erhalten. Das Projekt steht aber auch noch nicht ganz so kurz vor dem Startschuss wie der Schussenpark, man sei noch an den „Ausformulierungen der Einzelbedingungen“, so Müller.

Das fast 700 Jahre alte Gebäude soll denkmalgerecht saniert werden, damit es den heutigen Ansprüchen an Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit entspricht. Aber auch in puncto Kornhaus will die Stadt Ravensburg Vorsicht walten lassen und erst loslegen, wenn die Mittel sicher fließen, schreibt Hartmann. Am Montag soll im Gemeinderat Stand jetzt aber schon mal beschlossen werden, dass die Bücherei in der Interimszeit ins Heilig-Geist-Spital zieht.