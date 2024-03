Im Kapuziner Kreativzentrum herrscht ein bisschen Katerstimmung: Nur noch wenige Leuchtfiguren stehen herum. Nachdem es wochenlang hoch herging, ist es nun still geworden in der Kapuzinerstraße 27a. Die Macher sind derweil mit dem Verdauen und Nachbereiten des Lichterfests beschäftigt, das am 2. März alle Erwartungen übertroffen hatte. So viele Menschen auf einmal hatte die Ravensburger Innenstadt noch nicht gesehen. Tatsächlich bestätigen die bisher ausgewerteten Drohnenaufnahmen des Lichterfest-Teams jetzt, dass mindestens 35.000 Leute da gewesen sind. Die Menge der Besucher hatte auch für Diskussionen gesorgt.

Wer nicht früh dran war und es in die vorderen Reihen geschafft hatte, sah die Großfiguren teilweise nur aufblinken. Auch das Durchkommen zu den Toilettenwagen und Gastroständen war schwierig bis unmöglich, von den An- und Abreisestaus und den überfüllten Parkhäusern ganz zu schweigen. Manche hatten angesichts der Menschenmassen auch in Sachen Sicherheit ein mulmiges Gefühl. War die dritte Auflage des Ravensburger Lichterfestes also paradoxerweise zu erfolgreich?

„Der Erfolg bedroht die Grundidee des Lichterfestes“ Das Lichterfest toppt alles bisher Dagewesene. Die Idee zieht und ist einzigartig. Der Erfolg hat aber auch eine Kehrseite, meint Redakteurin Ruth Auchter-Stellmann: Hier geht’s zum Kommentar

Nein, sagen die Macher. Und freuen sich über den immensen Erfolg des Community-Art-Projektes. „Wir fühlen uns geschmeichelt und von Euphorie getragen - es ist eine krasse Nummer und total schön, dass unter anderem Behinderte, Migranten oder Kindergartenkinder Lampen basteln und dann kommen so viele Leute, um sich das anzuschauen und tragen das Ganze mit“, beschreibt der künstlerische Leiter, Robert Huber, die Gefühlslage.

Macher lassen sich von Kritik nicht verunsichern

Darum lasse man sich von Kritik nicht verunsichern, sondern wolle am Konzept festhalten und auch in zwei Jahren wieder ein Fest auf die Beine stellen, das „von allen für alle“ ist. Das Datum steht bereits fest: Am 7. März 2026 soll das vierte Lichterfest wieder zahllose Besucher verzaubern.

Zweifellos müsse man das Projekt, zu dem Drohnenbildern der Lichterfesttruppe zufolge „mindestens 35.000 Besucher gekommen sind“, wie Huber sagt, weiter entwickeln. „Wie, das wissen wir noch nicht“, gesteht er. Diesmal waren Sicherheits- und Verkehrskonzept auf 20.000 bis 25.000 erwartete Besucher ausgelegt gewesen. Gekommen sind laut Veranstalter fast doppelt so viele, wobei viele Beobachter sogar davon ausgehen, dass am 2. März weit mehr als 35.000 Zuschauer dicht an dicht in Ravensburg standen. Da die Drohne nicht alle Besucherbewegungen abdecke, könne man aber keine genaue Zahl nennen, hält Huber sich bedeckt. Er sagt: „35.000 Menschen waren es mindestens.“

Fest stehe in jedem Fall, dass das Ravensburger Ordnungsamt beim nächsten Lichterfest die Bedingungen vorgebe. Um ein Verkehrschaos zu verhindern und Sicherheitsrisiken zu minimieren, sind laut Huber im Prinzip zwei Möglichkeiten denkbar: Entweder die Stadt gebe eine Maximalanzahl von Besuchern vor und wenn diese Zahl erreicht ist, werde die Innenstadt abgesperrt. Oder aber das Lichterfest dehne sich aus, was bedeuten könnte, dass die Parade dann beispielsweise durch die Karl- oder Schussenstraße führt.

Lichterfest soll nichts Exklusives für wenige werden

Wie immer sich das Gemeinschaftsprojekt, das 2020 mit 5000 Besuchern gestartet war und zu dem 2022 dann 18.000 Zuschauer kamen, künftig entwickelt: Laut Huber werde zum einen die Frage sein, ob und wie sich in einer gigantischeren Version noch die magische Atmosphäre aufrechterhalten lasse. Zum anderen sei es ja gerade die Grundidee des Lichterfestes, dass alle dabei sein können „und es nicht was Exklusives wird, das man sich mit Geld kaufen kann“. Der künstlerische Leiter ist zuversichtlich, dass man in den kommenden zwei Jahren gemeinsam eine praktikable Lösung findet.

Noch steckt das Kernteam freilich mitten in der Aufarbeitung des jüngsten Lichterfests und will mit den gut 150 Helfern Rücksprache halten, ehe es im April ein offizielles Resümee zieht. Bis dahin wolle man sich „gerechtfertigte Kritik ernsthaft zu Herzen nehmen und alle Eindrücke sortieren“, so Projektmanager Sebastian Striegel.

Seiner Ansicht nach hagelte es nämlich auch einen Haufen ungerechtfertigte Vorwürfe. Unter anderem hätten viele moniert, dass die Parade sich am Schadbrunnen aufgelöst habe und nicht mehr die Eisenbahnstraße runter gekommen sei. „Da mussten die Träger sich viele böse Kommentare anhören“, bedauert Striegel. Dabei sei auf dem Plan klar ersichtlich gewesen, dass die Parade auf dem Marienplatz endet.

Die allermeisten Rückmeldungen seien laut Lichterfest-Team jedoch positiv gewesen. Auch die 10.000 Buttons, die man als „freiwillige Eintrittskarte“ für drei Euro erwerben konnte, gingen bis auf ein paar Restposten weg. Striegel geht daher davon aus, dass die Gesamtkosten von 200.000 Euro gedeckt sind.

Und weil es so viel Spaß gemacht hat, wollen etliche auch nach der gemeinsamen Arbeit in Workshops und offener Werkstatt nun zuhause weiter basteln, wie Werkstattleiterin Pat Geddert berichtet. Abgesehen davon, dass sie noch eine Menge Ideen für die Zukunft hat, glaubt sie: Das Besondere am Ravensburger Lichterfest sei nicht nur, dass die Teilnehmer ihre eigenen Werke durch die Stadt tragen, sondern auch, dass es „ein handwerkliches und analoges Projekt“ jenseits digitaler Effekthascherei sei.

Einen Lichterfest-Nachgeschmack gibt’s beim Kapuzintertag am Sonntag, 24. März, von 13 bis 18 Uhr.