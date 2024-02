Die Anlaufstelle für Drogenabhängige „Die Insel“ in Ravensburg soll ihr Angebot erweitern. Das hat eine Arbeitsgruppe des Sozialausschusses des Kreises in einer Sitzung vergangene Woche empfohlen. Künftig sollen beispielsweise auch Menschen, die legale Drogen konsumieren wie Alkohol oder Medikamente, dort Hilfe bekommen. Grund dafür ist, dass sich die Szene verändert. Noch steht allerdings nicht fest, ob der Landkreis den sogenannten Kontaktladen „Die Insel“ weiter finanziert.

Die Mitarbeiter zeigen sich dennoch optimistisch und verändern schon jetzt schrittweise ihr Konzept. Und das wird angenommen: Die Besucherzahlen haben sich in den vergangenen Monaten verdoppelt.

Schutzraum für Drogenkonsumenten

Seit 1996 gibt es in der Rosmarinstraße, mitten in der Ravensburger Altstadt, den Kontaktladen „Die Insel“. Dort können sich Drogenkonsumentinnen und -konsumenten zurückziehen, duschen, für wenig Geld ein warmes Essen erwerben, ihre Wäsche waschen, sterile Spritzen erhalten, sich beraten lassen oder einfach nur Schlaf nachholen. Bislang besuchen den Ort hauptsächlich Menschen, die illegale Drogen wie Heroin nehmen. Die meisten von ihnen sind über 40 Jahre alt.

Der Kontaktladen „Die Insel“ Die Anlaufstelle für Drogenabhängige befindet sich in der Rosmarinstraße 7 in Ravensburg. Die Öffnungszeiten sind: Montag 11 bis 16 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 13 bis 17 Uhr.

„Wir begegnen den Menschen akzeptierend und auf Augenhöhe“, sagt Sozialarbeiter Tobias Hertenstein, der seit knapp fünf Jahren im Kontaktladen arbeitet. Dass sie mit den Drogen aufhören sollen, bekämen seine Gäste an jeder Ecke zu hören. „Wir werden sie auf Kürze nicht davon abhalten“, betont der 40-Jährige. Wenn Menschen schon Drogen konsumieren, dann sollen sie es möglichst risikoarm tun, so seine Haltung. Im Kontaktladen bekommen sie zwar Spritzen, aber der Konsum ist dort nicht erlaubt.

Die Hemmschwelle, sich als Drogenkonsument überhaupt Hilfe zu suchen, soll über das niederschwellige Angebot sinken. (Foto: Lea Dillmann )

Seit 2018 wird die Anlaufstelle vom Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) betrieben. Im vergangenen Jahr lief die Projektphase aus, der Vertrag zwischen Landkreis und ZfP wurde nur um ein Jahr verlängert. Wegen rückläufiger Besucherzahlen sollte der Bedarf und das Angebot überprüft werden. Dem hat sich eine Arbeitsgruppe des Kreises zusammen mit dem ZfP und mehreren Netzwerkpartnern angenommen wie Arkade, Württemberger Hof, Caritas und die Ravensburger Schwerpunktpraxis für Drogenabhängige. Dazu wurden auch Menschen aus der Drogenszene befragt.

Zahl der Drogentoten auf dem Höchststand

Das Ergebnis: Die Besucherzahlen gehen nicht zurück, weil es etwa weniger Suchterkrankte oder Drogenkonsumenten gibt. Im Gegenteil, gesamtgesellschaftlich ist sogar ein Anstieg von Drogenkonsum zu beobachten - und das trotz drohender Strafverfolgung, wie die Arbeitsgruppe in ihrem Konzeptpapier schreibt. Die Zahl der Drogentoten erreichte 2022 einen Höchststand der vergangenen 20 Jahre. In Ravensburg sind laut Sozialarbeiter Hertenstein 2019 mit zehn Personen gleich mehrere Menschen aus der Drogenszene verstorben. „Es verstreicht kein Jahr ohne einen Todesfall“, sagt Hertenstein.

Tobias Hertenstein ist einer von fünf Mitarbeitern, die regelmäßig im Kontaktladen „Die Insel“ tätig sind. Er ist seit knapp fünf Jahren dabei. (Foto: Lea Dillmann )

Der Grund für die rückläufigen Besucherzahlen ist ein anderer. Die Szene verändert sich. Nach Angaben der Arbeitsgruppe gebe es fast kaum noch die klassischen „Opiatler“, also Menschen, die eine Art chemischer Substanzen zu sich nehmen, wie Heroin. Der Konsum von Heroin sei sogar rückläufig. Vielmehr sei ein Mischkonsum zu beobachten von legalen und illegalen Substanzen, wie Cannabis, Amphetamin und Kokain.

Sozialarbeiter Hertenstein bestätigt die Beobachtung: „Die Welt dreht sich immer schneller, Suchtmittel sind immer häufiger eine Wahl, komplexe Probleme zu verarbeiten.“

Viele Menschen finden im Ravensburger Kontaktladen „Die Insel“ zum ersten Mal überhaupt Kontakt zum Hilfesystem für Drogenkonsumenten, das in Deutschland recht komplex ist. (Foto: Lea Dillmann )

Deshalb sollen künftig auch Menschen, die von legalen Drogen abhängig sind oder ein riskantes Konsumverhalten entwickeln, den Laden aufsuchen können. Sozialarbeiter Hertenstein nennt noch weitere Neuerungen: Künftig sollen HIV- und Hepatitis-Tests angeboten werden. Dafür würden sich die Mitarbeiter extra schulen lassen. Damit reagiert der Laden auf die leicht gestiegene Zahl der HIV-Neuinfektionen deutschlandweit. Laut Daten des Robert Koch-Instituts haben Infektionen vor allem bei Heterosexuellen und Menschen, die sich Drogen spritzen, zugenommen.

Beratungsbedarf steigt

Um auf ihr gesamtes Angebot aufmerksam zu machen, besuchen die Mitarbeiter des Ravensburger Kontaktladens seit Ende 2023 beliebte Szeneplätze wie den Ravensburger Bahnhof. Auch die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern werde intensiviert. Der Kontaktladen soll andere Einrichtungen wie den Württemberger Hof, der in der Wohnungslosenhilfe seinen Schwerpunkt hat, entlasten.

Im Kontaktladen „Die Insel“ können sich Drogenkonsumenten unbeschwert aufhalten. (Foto: Lea Dillmann )

Diese ersten Anpassungen zeigen bereits Wirkung. Im zweiten Halbjahr 2023 stieg die durchschnittliche Besucherzahl im Kontaktladen pro Monat von acht auf 14 Besucher an. Insgesamt wurden 2023 knapp 60 Personen mehr erreicht als im Vorjahr. Und auch der Beratungsbedarf ist gestiegen. Laut Konzeptpapier fanden 2023 vier mal mehr Beratungen statt als 2022, etwa zu Therapieangeboten oder Sozialleistungen.

Die Zahl der Besucher im Ravensburger Kontaktladen für Drogenabhängige hat sich im zweiten Halbjahr 2023 verdoppelt. Ein Grund dafür ist, dass sie Mitarbeiter seit kurzem Menschen in der Szene ansprechen und auf den Ort aufmerksam machen. Die Werte in der Grafik wurden zur besseren Darstellung aufgerundet.

Noch ist allerdings offen, ob der Landkreis den Laden weiterhin mit jährlich rund 115.000 Euro unterstützt. Der Kreis arbeitet aktuell an einem Sparprogramm. Um der Haushaltskommission die Entscheidung nicht zu nehmen, wurde der Vertrag mit dem ZfP zunächst nur um ein halbes Jahr von Mai bis Oktober verlängert. Die Arbeitsgruppe strebt aber eine Verlängerung bis Ende 2029 an. Am 24. September möchte der Sozialausschuss darüber entscheiden.

Probleme mit der Finanzierung gab es von Beginn an. Bevor das ZfP die Trägerschaft alleine übernahm, waren auch mehrere kirchliche Institutionen involviert. Doch die vielen Beteiligungen machten die Finanzierungsfrage eher schwieriger. Inzwischen übernimmt der Kreis einen Großteil der Betriebskosten. Die Stadt Ravensburg trägt die Miet- und Nebenkosten. Zudem gibt es Zuschüsse vom Land für die Personalkosten, allerdings sind diese laut Landratsamt seit 20 Jahren nicht erhöht und an die Tarifsteigerungen angepasst worden.

Mehrere Räte des Sozialausschusses betonten in ihrer vergangenen Sitzung, wie wichtig die Anlaufstelle ist und, dass es keine Alternativ dazu gibt. Die Mitarbeiter lassen sich durch die aufgeschobene Entscheidung über die Zukunft der Anlaufstelle nicht verunsichern. „Wir arbeiten, als würde es weitergehen“, sagt Sozialarbeiter Hertenstein. „Alles andere wäre Fehl am Platz.“