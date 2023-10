Mit der Produktion „Weißt du noch“ mit Senta Berger und Günter Maria Halmer in den Hauptrollen sind am Donnerstagabend im Frauentorkino die dritten Filmtage Oberschwaben eröffnet worden. An vier Tagen gibt es in Ravensburg und Weingarten insgesamt 35 Filme zu sehen, darunter mehrere regionale Produktionen.

Preisverleihung steigt am Sonntag

Am Sonntagabend werden die besten Filme in sechs Kategorien prämiert. Intendantin Helga Reichert und ihrem Mann Adrian Kutter ist der Austausch mit dem Publikum besonders wichtig. Deshalb werden zu allen Vorführungen Regisseure und Schauspieler mit den Besuchern diskutieren.

Weitere Informationen unter filmtage-oberschwaben.de