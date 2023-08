„Wir brauchen eure Hilfe“, heißt es in einem Facebook–Post der Stadt Ravensburg am Donnerstag. Durch „unvorhergesehene Personalausfälle“ könne der Badebetrieb im Flappach in den nächsten zwei Wochen nicht mehr wie gewohnt aufrecht erhalten werden.

Kurzfristige Aushilfe für die nächsten zwei Wochen gesucht

„Wir haben Ausfälle sowohl bei den haupt- als auch den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern“, so Betriebsleiterin Christine Leiprecht.

Ohne zusätzliches Personal bekomme sie, aufgrund zu langer Arbeitszeiten ihres Aufsichtspersonals, Probleme mit dem Arbeitsrecht. Deshalb habe man in Abstimmung mit der Stadt einen Aufruf auf Facebook und Instagram gestartet. Es geht um eine kurzfristige Aushilfe für die nächsten zwei Wochen.

Falls sich keiner meldet öffnet das Bad in nächster Zeit erst um 12 Uhr

Der Aufruf ist dringlich. Sollte sich bis zum Wochenende keiner melden, wird das Bad ab Montag erst um 12 Uhr, anstatt wie bislang um 10 Uhr, öffnen können. „Und das zur Hauptsaison“, betont Leiprecht. Derzeit sei das Bad, aufgrund der sommerlichen Temperaturen gut besucht. Und weil diese voraussichtlich auch noch etwas anhalten, ist Leiprecht auf Unterstützung angewiesen.

Wer sich bewerben kann?

Gesucht werden zwei volljährige Rettungsschwimmer (m/w/d) mit einem mindestens silbernen Abzeichen, deren Schein nicht älter als zwei Jahre ist. Sie sollen in den nächsten zwei Wochen, vor allem an den Wochenenden, zum Teil aber auch unter der Woche, das Team aus Bademeistern und Rettungsschwimmern im Bad unterstützen. Selbstverständlich werde die Arbeit entlohnt. Bislang habe sich allerdings noch niemand gemeldet, zeigt sich Leiprecht enttäuscht.

Wer mithelfen möchte, den Betrieb im Flappachbad aufrechtzuerhalten, kann sich bei Betriebsleiterin Christine Leiprecht unter: 0751/61842 melden.