Dreimal Sternpilgern nach Wolfegg

Auf dem Gelände des Bauernhausmuseums in Wolfegg wird am Samstag, 16. September, das große Landkreisfestival gefeiert. Das katholische Dekanat Allgäu–Oberschwaben und die Tourismusverbände im Landkreis bieten dazu im Rahmen der Reihe „Kraftquelle Allgäu Samstagspilgern“ drei geführte Pilgertouren mit geistlichen Impulsen an.

Ab Bahnhof Kißlegg startet um 10.30 Uhr eine Gruppe, die 16 Kilometer über Eintürnenberg auf dem Martinusweg nach Wolfegg unterwegs ist. Ab der Kirche St. Magnus in Waldburg startet ab 11.45 Uhr ebenfalls eine Gruppe auf naturnahen Wegen nach Wolfegg. Die Streckenlänge beträgt 11 Kilometer. Ab 13 Uhr besteht die Möglichkeit das Pilgerbegeisterte ab der Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus in Bergatreute sich auf den Weg machen. Auf circa 8 bis 10 Kilometern führt es ins Achtal und hinauf auf den Aufsichtspunkt der Süh, vor es ebenfalls nach Wolfegg geht.

Ein gemeinsamer Abschluss in der Wolfegger Kirche soll das Sternpilgern mit dem Motto „zusammen.wachsen“ gemeinsam abschließen. Im Anschluss an die gemeinsamen Pilgerwege sind alle Teilnehmer eingeladen, das öffentliche Festival des Landkreises zu besuchen. Eine kurze Anmeldung über das Teilnehmen an einer der drei Pilgertouren wird bis Freitag, 12 Uhr erbeten unter Telefon 07522/6845.