Dreierpacker Nick Latta schießt Towerstars zum Auswärtssieg

Es hat schöne Tore gegeben, es hat kuriose Tore gegeben - und drei Punkte für die Ravensburg Towerstars. Die Oberschwaben gewannen am Freitag in der Deutschen Eishockey-Liga 2 beim formstarken EV Landshut mit 5:4 und behaupteten Tabellenplatz zwei. Am Sonntag (18.30 Uhr) geht es zu Hause in der CHG-Arena gegen die Selber Wölfe weiter.

Ein toller Abend war es für Nick Latta. Der 30-Jährige war mit einem Dreierpack der Matchwinner für die Towerstars. „Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde“, sagte Nick Latta bei SpradeTV. „Landshut hatte einen Lauf, wir waren effizient und sind sehr glücklich über den Sieg.“

Landshut dreht im zweiten Drittel auf

Den hatten die Towerstars im zweiten Abschnitt fast verspielt. Nachdem sie bereits knapp eine Minute vor dem Ende des ersten Drittels den 1:2-Anschlusstreffer von Nick Pageau und der Schlittschuhkufe von Florin Ketterer hinnehmen mussten, gab es 21 Sekunden nach Beginn des Mittelabschnitts das 2:2 durch Jakob Mayenschein. In den letzten fünf Minuten des Drittels musste erst Denis Pfaffengut auf die Strafbank, dann folgte Julian Eichinger. In doppelter Überzahl erzielte Alex Tonge das zwischenzeitliche 3:3 (37.), nach einer Strafe von Pawel Dronia war Tonge auch zum 4:3 erfolgreich (40.). „Wir haben zwei Gesichter gezeigt“, meinte Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Das erste und dritte Drittel haben mir sehr gut gefallen, das zweite gar nicht. Da waren wir zu undiszipliniert.“

Dass es dennoch zum Sieg in der mit mehr als 4000 Fans gefüllten Fanatec-Arena zum Sieg der Towerstars reichte, lag vor allem an Nick Latta und seinen Reihenkollegen Matt Alfaro und Lukas Mühlbauer. Diese Sturmreihe machte mächtig Betrieb und war an vier Toren beteiligt. Nach tollem Querpass von Oliver Granz erzielte Nick Latta in der 13. Minute das 2:0 - für das 1:0 waren Charlie Sarault und der Schlittschuh von Landshuts John Rogl in Überzahl zuständig (5.).

Eine ganz starke Ravensburger Sturmreihe

Das 3:2 der Ravensburger bereitete Mühlbauer ganz stark vor, Alfaro überwand Goalie Jonas Langmann (25.). Das 4:4 in Überzahl (42.) sowie das 5:4 (53.) gingen auf das Konto von Nick Latta - der nun bei starken 17 Saisontoren steht. Beim 4:4 kam die Vorlage von Mühlbauer - er schoss über das Tor, doch der Puck sprang wieder vors Tor und Latta zeigte sich gedankenschnell. Den Siegtreffer bereitete Alfaro ein weiteres Mal stark vor, setzte sich an der Bande gegen Thomas Brandl durch und bediente Latta am zweiten Pfosten. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie im dritten Drittel zurückgekommen ist und die drei Punkte geholt hat.“ Deutlich weniger zufrieden war natürlich Landshuts Trainer Heiko Vogler. „Das ist sehr bitter. Wir waren im zweiten Drittel spielbestimmend und hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt.“ Ravensburg habe aber die Kleinigkeiten besser gemacht und „daher verdient gewonnen“.

DEL2, 34. Spieltag:

EV Landshut - Ravensburg Towerstars 4:5 (1:2, 3:1, 0:2). - Tore: 0:1 (4:03 ÜZ) Charlie Sarault (Herr, Czarnik), 0:2 (12:38) Nick Latta (Granz, Dronia), 1:2 (19:01) Nick Pageau (Rogl, Zientek), 2:2 (20:21) Jakob Mayenschein (Pageau, Kornelli), 2:3 (24:09) Matt Alfaro (Mühlbauer, Dronia), 3:3 (36:11 ÜZ2) Alex Tonge (Kornelli, Mayenschein), 4:3 (39:33 ÜZ) Alex Tonge (Pageau, Mayenschein), 4:4 (41:45 ÜZ) Nick Latta (Mühlbauer, Hadraschek), 4:5 (52:38) Nick Latta (Alfaro, Mühlbauer) - Strafen: Landshut 8 Minuten, Ravensburg 6 Minuten - Zuschauer: 4067.