Drei Tore für ein Halleluja

Am zehnten Spieltag der DEL2 sind zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, die viele Fans weiter oben in der Tabelle erwartet hätten. Das Duell zweier Top-6-Kandidaten zwischen den Ravensburg Towerstars und den Dresdner Eislöwen endete am Freitagabend in der CHG-Arena mit einem 3:1-Sieg für die Oberschwaben.

Die vergangenen Wochen gingen an Gergely Majoross nicht spurlos vorbei. Der Coach der Towerstars spürte den Druck. Doch die gute Leistung bei der knappen 0:1-Niederlage gegen die Kassel Huskies und der 2:1-Sieg beim EHC Freiburg ließen ihn etwas durchatmen. Trotzdem gibt es im Spiel der Towerstars noch einige Baustellen. Zwar standen die Ravensburger defensiv stabil. Doch die Schwachstelle ist aktuell die Offensive. „Egal wie du spielst, du musst Wege finden, Spiele zu gewinnen“, sagte Majoross vor der Partie gegen Dresden. „Und wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, mehr Tore zu erzielen.“ Doch auch gegen Dresden knauserten die Towerstars etwas mit Treffern ‐ obwohl die Partie am Ende zugunsten der Oberschwaben ausging. Auch Sam Herr verpasste es, sich selbst ein Geschenk zu seinem 31. Geburtstag zu machen.

Die Towerstars starteten mit Julian Eichinger und Florin Ketterer in der Verteidigung. Im Angriff liefen Nick Latta, Charlie Sarault und Sam Herr auf. Im Tor stand Ilya Sharipov.

Dresden kommt gut in die Partie

Die ersten Szenen gehörten klar den Dresdnern. David Rundqvist kam in der vierten Minute frei zum Abschluss. Doch Sharipov reagierte glänzend. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Eislöwen für ihre starke Anfangsphase belohnten. Das passierte in der siebten Minute. Adam Kiedewicz passte von der rechten Seite in die Mitte, wo Lukas Koziol unbedrängt ein paar Schritte gehen konnte, nicht angegriffen wurde und dann nahezu unbedrängt ins Tor der Towerstars einschob.

Die Ravensburger berappelten sich anschließend, wurden im Forechecking besser und waren fortan präsenter in der Partie. „Es ist ein schnelles Spiel. Wir sind unglücklich mit 0:1 in Rückstand geraten“, sagte Louis Latta in der ersten Drittelpause. „Aber es gab dann eine gute Antwort von der Mannschaft.“ Damit spielte er auf die Reaktion der Towerstars an. Innerhalb von weniger als einer Minute drehten die Ravensburger die Partie. Fabian Dietz zog in der neunten Minute über die linken Seite, verzögerte kurz, passte in die Mitte, wunderschön in den Lauf von Robbie Czarnik, der dann zum 1:1 ausglich. Goalie Janick Schwendener verletzte sich dabei und musste vom Eis. Er wurde beim Versuch, den Puck abzuwehren, vom eigenen Mann erwischt.

Mühlbauer trifft erstmals für die Towerstars

Die Dresdner hatten die Szene noch nicht verarbeitet und waren wohl auch noch leicht geschockt von der Verletzung ihres Torwarts, da setzten die Towerstars sofort nach: Pawel Dronia schoss von der linken Seite scharf zu Lukas Mühlbauer, der nur noch den Schläger zu seinem ersten Saisontreffer hinhalten muss. Keine Abwehrchance für den eingewechselten Goalie Pascal Seidel.

Die größte Möglichkeit, eine 100-prozentige Chance, die Führung der Towerstars zu erhöhen, hatte Kapitän Sam Herr. Charlie Sarault setzte das Geburtstagkind geschickt ins Szene. Herr lief alleine auf Seidel zu. Doch der Dresdner Goalie brachte noch rechtzeitig die Füße zusammen und so blieb der Puck an seinen Kufen, kurz vor der Linie, hängen.

Viel Kampf und keine Tore im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel neutralisierten sich beide Teams. Spiel zerstören war die oberste Prämisse. Dementsprechend gab es weniger Torraumszenen. Trotzdem waren die Towerstars die bessere Mannschaft, ohne aber das dritte Tor des Tages nachzulegen. Fabian Dietz hatte die 3:1-Führung in der 34. Minute auf dem Schläger, als er sich sehenswert auf der rechten Seite durchsetzte und vor das Tor Seidels zog. Doch der Dresdner Schlussmann hielt seine Mannschaft im Spiel. Drei Minuten später vergab Sarault, der seinen Schuss knapp verzog. „Wir müssen versuchen, die Scheibe schnell zum Tor zu bringen. Aktuell verlieren wir sie zu schnell“, monierte der ehemalige Towerstarsprofi Vincent Hessler nach dem zweiten Drittel.

Nick Latta setzt Schlusspunkt

Im letzten Drittel drängten die Towerstars auf den Ausbau ihrer Führung. Und Nick Latta erlöste die Ravensburger Anhänger in der 49. Minute. Charlie Sarault legte den Puck klug zurück und Latta zog mittig ab ‐ ohne Seidel im Tor der Dresdner eine Chance zu lassen. So reichten drei Treffer für den nächsten Sieg der Towerstars und einem großen Halleluja der Fans auf der Tribüne.

„Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt“, sagte der Dresdner Coach Corey Neilson. „Zwei individuelle Fehler führten dann allerdings zu den beiden Gegentoren. Insgesamt haben wir zu wenig Tore erzielt. So kann man nicht gegen eine gute Mannschaft gewinnen.“ Gergely Majoross freute sich über „solide 60 Minuten“. Mit dem ersten Drittel war er allerdings nicht zufrieden. „Da haben wir zu viele Chancen zugelassen. Ab dem zweiten Drittel waren wir immer näher am nächsten Tor“, lobte der Ravensburger Coach.

Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). – Tore: 0:1 (07:42) Lukas Koziol (Kiedewicz, Karlsson), 1:1 (09:45) Robbie Czarnik (Dietz), 2:1 (10:24) Lukas Mühlbauer (Dronia), 3:1 (49:18) Nick Latta (Sarault). – Zuschauer: 2144. – Ravensburg: 9 Minuten, Dresden: 7 Minuten.