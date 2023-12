Drei Punkte im weihnachtlichen Rot

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Penaltyschießen am Freitag in Weißwasser gegen die Lausitzer Füchse, die man fünf Tage zuvor in eigener Halle noch mit 4:2 besiegt hatte, wollten die Ravensburg Towerstars am Sonntagabend in der DEL2 gegen den EC Bad Nauheim unbedingt vor Weihnachten noch einen Heimsieg holen, was ihnen dank einer insgesamt starken Leistung auch gelang.

Bereits am Freitag war Towerstars-Coach Gergely Majoross mit dem Einsatz seiner Mannschaft zufrieden gewesen, lediglich die Chancenauswertung bemängelte er. Die Roten Teufel hingegen gewannen ihr Freitagsspiel gegen Dresden mit 4:1 und verkürzten den Abstand auf die momentan zweitplatzierten Towerstars auf nur drei Punkte. Die Oberschwaben mussten krankheitsbedingt auf die beiden Verteidiger Julian Eichinger und Tim Sezemsky verzichten. Diese wurden von Noah Dunham und Daniel Schwaiger, der sein Saisondebüt gab, ersetzt.

Bad Nauheim geht mit hohem Tempo ins Spiel

In ungewohnten roten Weihnachtstrikots gingen die Towerstars in die Partie gegen die als auswärtsstark geltenden Roten Teufel, die Towerstars-Goalie Ilya Sharipov bereits nach 45 Sekunden das erste Mal prüften. Nach dieser Schrecksekunde gingen auch die Hausherren in den Angriffsmodus über und es entwickelte sich ein umkämpftes erstes Drittel, in dem die Towerstars nach sieben Minuten das erste Mal in Überzahl kamen. EC-Torhüter Maximilian Meier hielt jedoch zwei Schüsse von Robbie Czarnik und Maximilian Hadraschek und den Ravensburgern gelang es nicht, ein gefährliches Powerplay aufzubauen.

Ab diesem Moment hatten die Gäste etwas mehr von der Partie, und Sharipov musste bald mit einer tollen Parade die Führung der Gäste durch Tim Coffman verhindern. Die fiel dann in der 17. Minute, und wieder war es Coffman, der frei vor Sharipov zum Schuss gekommen war. Mit 0:1 ging es in die Drittelpause, in der Towerstars-Verteidiger Oliver Granz analysierte: „Wir müssen in der eigenen Zone viel enger am Mann sein, nur deshalb haben wir das Tor bekommen.“

Towerstars spielen eines der stärksten Mitteldrittel der Saison

Ravensburg kam bereits einige Minuten vor Ende der Pause wieder aufs Eis und schien sich einiges vorgenommen zu haben. Bereits nach 18 Sekunden hatte Nickolas Latta die erste Chance, scheiterte jedoch am starken Meier. Nach anderthalb Minuten rettete der Torhüter erneut, diesmal gegen Hadraschek per Hechtsprung. In der 24. Minute konnte er allerdings nichts mehr ausrichten, als Fabian Dietz den Puck aus spitzem Winkel zum Ausgleich in die rechte obere Eck schlenzte. Es war sein zwölftes Saisontor, aber erst das dritte, das nicht in Überzahl fiel.

Fortan spielten die Oberschwaben konzentriert aus einer sicheren Abwehr heraus und wurden dafür belohnt. Sam Herr erzielte nur fünf Minuten später das 2:1 nach einem Bilderbuchpass von Czarnik (29.).

Ravensburg war nun überlegen, und die Gäste konnten sich glücklich schätzen, als Hadraschek in der 34. Minute mit einem schönen Schuss nur den Pfosten traf. Besser machte es Tim Gorgenländer mit seinem zweiten Saisontor in der 39. Spielminute. Mit 3:1 ging es in die zweite Drittelpause, wobei die Führung durchaus noch höher hätte ausfallen können.

Markus Lillich war vor allem mit dem Einsatz seiner Mannschaft unzufrieden: „Wir müssen im Schlussabschnitt viel körperlicher spielen“, sagte der Stürmer der Bad Nauheimer im SpradeTV-Interview.

Gesagt, getan: Die Gäste kamen viel aggressiver aus der Kabine und setzten die Ravensburg Towerstars unter Druck. Nach einer erfolgreich überstandenen Unterzahl kamen aber auch die Gastgeber wieder mehr in Schwung. Czarnik scheiterte in der 47. Minute nur am Pfosten. Und auch die zweite Unterzahlsituation einige Minuten später meisterten die Ravensburger mit Bravour.

Ergebniskosmetik zum Schluss

Im Anschluss ließ der amtierende DEL2-Meister nicht mehr viel zu. Die Gäste zogen 90 Sekunden vor Ende den Torhüter, was ihnen allerdings nur noch den Treffer zum 3:2-Endstand aus Sicht der gastgebenden Oberschwaben einbrachte (59.).

In der Pressekonferenz nach der Begegnung sprach Bad Nauheims Trainer Harry Lange von „einem gebrauchten Tag, an dem man so ein starkes Team wie die Ravensburg Towerstars nicht schlagen kann“. Deren Trainer Gergely Majoross freute sich vor allem über das zweite Drittel seiner Mannschaft: „Die Reaktion war fantastisch. So zurückzukommen, das schaffen nur große Teams. Im letzten Abschnitt wollten wir eigentlich nicht defensiver spielen, aber wenn man führt, nimmt man natürlich das Tempo ein wenig heraus. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über die drei Punkte.“

Das nächste Heimspiel bestreiten die Towerstars am zweiten Weihnachtsfeiertag um 18.30 Uhr gegen die Starbulls Rosenheim. Vier Tage vorher sind die Ravensburger um 20 Uhr in Crimmitschau zu Gast. Beide Begegnungen werden im Livestream bei SpradeTV gezeigt.

DEL2: Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim 3:1 (0:1, 3:0, 0:1). – Tore: 0:1 (17:00) Tim Coffman (Schmidt), 1:1 (23:34) Fabian Dietz (N. Latta), 2:1 (28:10) Sam Herr (Czarnik, Sarault), 3:1 (38:12) Tim Gorgenländer, 3:2 (59:59) Jordan Hickmott (Schmidt, Ohrendorz) – Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Bad Nauheim 6 Minuten – Zuschauer: 2050.