Drei harte MTB–Rennen in den Alpen

Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC Ravensburg hat einen Wettkampfblock in den Alpen mit soliden Ergebnissen beendet. Für den Vogter ging es zu den Marathons in Pfronten, dem Weltranglistenrennen im Montafon und zum Klassiker nach Ischgl. Auch andere Biker aus Oberschwaben zeigten an den genannten MTB Marathons Spitzenleistungen.

Den Auftakt machte das Rennen in Pfronten, mit 72 Kilometern und 2.400 Höhenmetern. Der Wettkampf war für Gathof das erste Rennen nach einer längeren Pause. In den Top 10 liegend gingen zum Ende hin nach und nach die Kräfte aus und am Ende stand für Gathof Rang elf sowie der Sieg in der Altersklasse zu Buche.

Zu viele Fehler beim M3–Marathon

Deutlich länger und mit mehr Höhenmetern ging es die Woche darauf am M3–Marathon im Montafon zur Sache. Auf dem mit Weltranglistenpunkten dotierten Rennen mussten stolze 132 Kilometer Länge und 4.200 Höhenmeter, mit höchstem Punkt auf der Biehler Höhe, bewältigt werden. Gathof versuchte dosiert zu fahren und startete verhalten, doch auch hier das ähnliche Spiel wie in Pfronten: Nach der Hälfte war die Power weg. Dennoch fuhr er das Rennen zu Ende und finishte auf Platz 17. „An so harten Rennen wird einem schnell aufgezeigt, ob die Vorbereitung gut lief oder nicht, bei mir war der ein oder andere Fehler zu viel drin“, sagte Gathof etwas ratlos. Ebenfalls im Montafon war mit dem Amtzeller Niklas Gathof dessen Neffe am Start. Auf der kürzeren M2–Distanz über 63 Kilometer holte sich der 18–Jährige in seinem längsten MTB–Rennen bisher einen tollen dritten Rang.

Auch wenn die Form bei Gathof nicht wie gewünscht war, ging es anschließend zum Klassiker nach Ischgl. Am Ironbike–Festival galt es, erst einen Sprint mit den eingeladenen 30 Profis zu fahren, bevor dann der Marathon mit 72 Kilometern und knackigen 3.300 Höhenmeter auf dem Programm stand. Im Sprint überraschte KJC–Biker Gathof mit der fünfbesten Qualifikationszeit und einem siebten Rang in den Heads. Der Marathon sollte dann eine Härteprüfung für alle Starter werden. Durchgängig Regen und zwei Grad am Gipfel machten die Kleiderwahl und Betreuung besonders wichtig. Bei Gathof war die fehlende Form das größere Problem und so wurden die steilen Anstiege eine wahre Qual. Mit Platz 15 in der Gesamtwertung war er nicht zufrieden, aber der zweite Rang in der Altersklasse konnte ein wenig entschädigen.

Häfler ist ganz vorne mit dabei

Mit Masters–Europameister Markus Kaufmann (Friedrichshafen) auf dem dritten Gesamtplatz und als Sieger der Altersklasse war dafür ein weiterer heimischer Fahrer ganz vorne dabei. Ebenfalls startete Niklas Gathof wieder auf der kürzeren Distanz und fuhr als Neunter ins Ziel, womit der Vogter Radprofi sich in einer speziellen Kombiwertung aus den Kurzdistanzen im Montafon und Ischgl den Sieg sicherte.