Ravensburg

Drei Fahrverbote nach Blitzeraktion erteilt

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Im Juni wurde in Ravensburg wieder an verschiedenen Stellen geblitzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stellte das Ordnungsamt an etwa 35 Stadtstraßen mobile Blitzer auf.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 12:46 Von: sz