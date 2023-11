Drei Carsharing Plätze an der Stadttor Wohnanlage in Ravensburg

Die Firma Betz Bau Partner hat in der neuen Wohnanlage Stadttor Ravensburg (Wangener Straße) drei Carsharing Plätze realisiert und mit einem E-Auto ausgestattet. Als Partner und Betreiber des Carsharing Angebots entschied sich die Firma Betz Bau Partner laut Pressemitteilung für den in Ravensburg ansässigen Carsharing-Verein Oberschwabenmobil. Am vergangenen Samstag, 4. November, übergab Philip Betz (links, Foto: Oberschwabenmobil) nun symbolisch den Schlüssen des neuen VW ID.3 an Oberschwabenmobil-Vorstand Udo Marggraf (rechts). „Wir freuen uns sehr, nun den ersten elektrischen Carsharing-PKW am Stadttor Ravensburg in unserer Flotte von insgesamt zehn Autos in Betrieb zu nehmen. Für den nachhaltigen Erfolg der Verkehrswende ist die frühe Einbindung von Sharing-Angeboten in neue Wohnbauprojekte ein großer Hebel“, so Udo Marggraf. Oberschwabenmobil ist ein ehrenamtlicher Carsharing-Verein mit mittlerweile zehn Autos in Ravensburg und Umgebung. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.oberschwabenmobil.de