Dorothea Hose ist die neue Klimaschutzmanagerin des GMS

Seit dem 1. Juli ist Dorothea Hose für das Klimaschutzmanagement des Gemeideverbandes Mittleres Schussental (GMS) zuständig. Mit ihren Kompetenzen, die sie unter anderem durch ihr Studium in Umweltingenieurwesen und einem Master in „Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften“ erworben hat, unterstützt sie die fünf Mitgliedsgemeinden Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg in Sachen Klimaschutz.

Hauptaufgabe der Klimaschutzbeauftragten ist es, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Bildungseinrichtungen sowie den Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung nachhaltige Maßnahmen für den Klimaschutz zu entwickeln. Dabei geht es zum einen um die Umsetzung und Erfüllung des Leitbildes der Klimaregion Schussental und zum anderen um die Zukunftsfähigkeit der Region. Denn Dorothea Hose ist überzeugt, dass der Klimaschutz eine der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit ist und lokal besonders effektiv angegangen werden kann.