DNL–Mannschaft des EV Ravensburg startet in die Saison

Die Eishockey–Junioren des EV Ravensburg starten am Freitag (19.45 Uhr) gegen den HC Landsberg in eine weitere Saison in der Deutschen Nachwuchsliga. Am Sonntag (18.45 Uhr) steigt das zweite Spiel des EVR am Lech. Mit Landsberg, Deggendorf, Selb, Weiden, Peiting und dem Mannheimer ERC sind bekannte Teams die Gruppengegner der Ravensburger. Neu dabei ist der EHC Klostersee, aufgestiegen ist der EHC Nürnberg.

Neu ist auch der Name der Liga: Aus der langjährigen Division III ist die Qualifikationsgruppe Süd geworden. Darüber gibt es die Findungsgruppen A und B. Der Meister der Qualifikationsgruppe steigt in die Findungsgruppe B auf. Von einer Meisterschaft träumt man beim EVR angesichts des dramatischen Nachteils bei den Eiszeiten gegenüber der Konkurrenz nicht träumen, obwohl die Mannschaft unter der Regie von Trainer Jan Benda in den vergangenen Jahren immer sehr gut abgeschnitten hat. In der Vorsaison kam Ravensburg ins Play–off–Halbfinale. Benda stehen derzeit 18 Feldspieler und drei Goalies zur Verfügung. Nach einem Jahr in der DNL 2 in Ingolstadt ist Daniel Kern zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Er dürfte laut Mitteilung im Angriff eine wesentliche Verstärkung sein.

Zurückgreifen kann Benda bei Bedarf auf Spieler der stark besetzten U17. Auch in der U20 bleibt der EVR bei seiner Linie, vor allem auf einheimische Spieler zu setzen und nur punktuell auf externe Verstärkungen zu setzen. Angesichts der nachrückenden Jahrgänge ist die Spielstärke der Gegner schwer einzuschätzen. Klostersee schickte in der Bayernliga gegen den EVR in den vergangenen Jahren stets sehr gute U17–Formationen aufs Eis. Die Riverkings aus Landsberg mussten sich in der DNL III eher in die untere Tabellenhälfte orientieren, zeigten sich aber ausgerechnet gegen den EVR stets in Topform.