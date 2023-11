In diesem Jahr feiert die DLRG-Ortsgruppe Ravensburg ihr 100-jähriges Bestehen. Wie schon zum 90. Geburtstag vor zehn Jahren wird es auch diesmal ein sogenanntes 24-Stunden-Schwimmen geben. Am kommenden Samstag, 14 Uhr, bis 14 Uhr am Folgetag können Schwimmbegeisterte im Ravensburger Hallenbad nach Belieben ihre Bahnen ziehen. Erwartet werden rund 400 Teilnehmer. Mit dem Event will die DLRG auf die Bedeutung ihrer Arbeit, des Schwimmenlernens und die der hiesigen Bäder aufmerksam machen. Vor allem aber möchte der rund 300 Mitglieder starke Verein auf diese Weise dringend benötigten Nachwuchs für die Rettungsschwimmerabteilung gewinnen.

Lea Kordeuter (17) ist Schülerin am Spohngymnasium Ravensburg und seit vier Jahren Mitglied bei der DLRG Ravensburg. Über ihr Engagement bei der DLRG sagt sie: „Es macht mir Spaß, das Schwimmen, mit der Gemeinschaft und einer sinnvollen Tätigkeit zu verbinden.“ (Foto: Niklas Martin )

Kiara Rawa (16) ist Schülerin am Kolping Bildungswerk in Ravensburg und seit 8 Jahren aktives Mitglied der Ravensburger DLRG. Gemeinschaft und Action motivieren sie dabei. Ihr Ziel ist es Strömungsretterin zu werden. (Foto: Niklas Martin )

Zwei, die sich bereits in jungen Jahren bei den Ravensburger Rettungsschwimmern engagieren, sind Lea Kordeuter (17) und Kiara Rawa (16). Beide sind zudem für die 100-Jahr-Kampagne lebensgroß als Fotomodell auf den Umkleiden im Flappach und dem Ravensburger Hallenbad abgebildet. Im Gespräch mit Schwäbische.de erklären die beiden Schülerinnen, wie sie zur DLRG gekommen sind, was angehende Rettungsschwimmer alles lernen müssen und warum das Vereinsleben und die Arbeit bei der DLRG sich von anderen Vereinen grundlegend unterscheidet.

Wie seid ihr eigentlich zur DLRG gekommen? Warum Rettungsschwimmen und nicht ein „normaler“ Sport- oder Musikverein?

Lea: Ich war zunächst lange Zeit im Schwimmverein. Die vielen Wettkämpfe und der Leistungsdruck waren mir aber irgendwann zu viel. Weil mir das Schwimmen aber nach wie vor Spaß machte, bin ich vor vier Jahren zur DLRG gewechselt. Es macht mir Spaß, das Schwimmen mit der Gemeinschaft und einer sinnvollen Tätigkeit zu verbinden.

Kiara: Ich bin mittlerweile schon seit acht Jahren dabei. Zur DLRG gekommen bin ich, weil meine Mutter mich damals angemeldet hat. Man hat bei der DLRG unglaublich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Das gefällt mir. Über die Jahre haben sich außerdem viele tolle Freundschaften entwickelt.

Wie genau muss man sich die Arbeit bei euch im Verein vorstellen? Seid ihr auch schon bei Rettungseinsätzen dabei?

Lea: Wir bereiten uns einerseits selbst auf Wettkämpfe, wie etwa die Bezirksmeisterschaften, vor. Da geht es beispielsweise darum, eine Puppe zu retten. Das alles natürlich auf Zeit. Zum anderen bin ich selbst auch Trainerin und gebe für die Jüngeren im Verein Schwimmkurse. Außerdem bin ich im JET, unserem Jugeneinsatzteam. Ab dem 14. Lebensjahr können Vereinsmitglieder hier nach und nach alle Qualifikationen erwerben, um später als Rettungsschwimmer eingesetzt zu werden.

Kiara: Genau, da gibt es drei Bereiche, zwischen denen man wählen kann: den Einsatztaucher, den Strömungsretter und den Bootsführer. Ich für meinen Teil möchte Strömungsretterin werden. Da ist am meisten Action dabei. Natürlich kann es aber auch mal zu belastenden Situationen kommen. Das muss man wissen. Wir haben den Auftrag zu helfen, dürfen uns zugleich aber selbst nicht in Gefahr bringen. Außerdem muss man sich auch darauf vorbereiten, dass man auch mit Todesfällen konfrontiert sein kann. Die Älteren bei uns im Verein haben das schon öfters erlebt.

Lea: Weil wir aber nicht volljährig sind, dürfen wir aktuell bei solchen Einsätzen noch nicht dabei sein. Im Flappach sind wir dagegen schon häufiger als Rettungsschwimmer eingesetzt worden. Dann aber immer in Begleitung eines Erwachsenen.

Kiara: Und für die Erwachsenen spielen wir ab und zu auch mal Dummy bei Übungseinsätzen.

Hintergrund 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad Ravensburg Start: Samstag, 11.11.23, 14 Uhr – Ende: Sonntag, 12.11.23, 14 Uhr Einzel-, Mannschafts- und Familienanmeldungen sind online bis Freitag, 10.11.23, 18 Uhr oder auch noch vor Ort möglich. Kosten: 5 Euro (Einzel), 2,50 Euro pro Person (Mannschaft) und 10 Euro Pauschalbetrag (Familien) Geschwommen werden kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wer fünf, acht und zwölf Kilometer schwimmt, wird mit Bronze, Silber oder Goldpreis geehrt. Der Individualrekord liegt bei 41 Kilometern. Zudem gibt es zahlreiche Sonderwertungen, wie etwa die Nachteule (meiste geschwommene Kilometer zwischen 0 und 3 Uhr). Weitere Informationen zur Anmeldung und Ablauf finden sich auf der Homepage oder per Mail an [email protected]

Was unterscheidet das Engagement bei der DLRG von dem bei anderen Vereinen?

Lea: Im Unterschied zu einem normalen Sportverein sind wir auch ehrenamtlich für die Gesellschaft aktiv. Das bedeutet Verantwortung, aber auch ein großes Maß an Erfüllung. Helfen zu können, ist ein tolles Gefühl.

Kiara: Und dadurch leben wir auch hier einen starken Gemeinschaftsgedanken, den man heute nur noch selten findet.