Mit über einer Millionen monatlichen Hörern auf Spotify und mehr als 117.000 Followern auf Instagram hat sich der aus Bad Waldsee stammende DJ Marten Hørger im Musikbusiness etabliert. Gemeinsam mit David Guetta veröffentlichte Hørger im Februar 2023 den Song „The Freaks“ und performte weltweit über 114 Mal. Jetzt kommt er für einen Auftritt zurück nach Ravensburg. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Marten Hørger Einblicke in seine Reise als DJ rund um die Welt.

Marten Hørger, Sie sind in den vergangenen zwei Jahren an vielen Orten der Welt aufgetreten. Was war für Sie das beeindruckendste Erlebnis auf dieser Tour?

Das Schönste war und ist einfach, dass ich „ich selbst“ sein konnte. Oft muss man Dinge machen, die man selbst vielleicht nicht so gut findet. Und ich kann eben genau das machen, wo ich zu 100 Prozent dahinterstehe. Am beeindruckendsten war zum einen die Perfomance auf der Bühne des Tomorrowland in der belgischen Stadt Boom. Zum anderen der Electric Daisy Carnival in Las Vegas, dem größten Festival in Nordamerika. Das ist dann ein richtiges Life-Goal, also ein persönliches Ziel, das in Erfüllung geht.

Marten Hørger Auftritt in der Heimat Am Samstag, 2. Dezember, steht Marten Hørger im Ravensburger Club Kantine auf der Bühne.

Was war für Sie die größte Herausforderung während der Tour?

Die größte Herausforderung während der Tour war eindeutig der Schlaf. Die ganze Zeit zwischen den Kontinenten hin und her zu fliegen und trotzdem zu schlafen. Das war sehr herausfordernd, wenn man sich überlegt, dass ich 114 Auftritte auf allen Kontinenten geben durfte, abgesehen von der Antarktis.

Wie schaffen Sie es, trotz des Schlafmangels fit für den nächsten Auftritt zu sein?

Ich verzichte auf Alkohol. Das ist schon einmal sehr wichtig. Zusätzlich habe ich immer die Unterstützung von meinem Tonmanager, der sich um alles kümmert. Das gesamte Team, mit dem ich arbeiten darf, greift mir unter die Arme. Und sie geben sich immer so viel Mühe, dass alles funktioniert.

Marten Hørger hat allein auf Spotify mehr als eine Million monatliche Hörer. (Foto: Florian Frahm )

Im Sommer dieses Jahres sind Sie gemeinsam mit David Guetta auf dem Musikfestival Ultra in Miami aufgetreten. Wie war die gemeinsame Arbeit?

Wir haben bereits über die Jahre sehr viel zusammen gemacht, meistens im Verborgenen. Und im Februar haben wir den ersten gemeinsamen Song herausgebracht und ab da ist alles viel öffentlicher geworden. Seitdem haben wir mehrere Auftritte gehabt und ich konnte einfach sehr viel von ihm lernen.

Was konnten Sie von ihm lernen?

Zum Beispiel, wie man die nächsten Schritte macht. Schließlich kann man als DJ nicht einfach ein Buch lesen oder eine Ausbildung machen, so nach dem Motto „Wie werde ich zum globalen Superstar“. Sondern, du musst von Menschen lernen, die eben genau diesen Weg gegangen sind. Und David Guetta gibt mir da die Möglichkeit, einen guten Einblick zu erhalten.

Marten Hørger gemeinsam mit David Guetta auf dem Musikfastival Ultra in Miami 2023. (Foto: Florian Frahm )

Vermissen Sie die großen Bühnen, wenn Sie zum Beispiel in Ravensburg auftreten?

Ich glaube, es ist die Balance aus allem. Und es ist nie die Größe, die ausschlaggebend ist, sondern immer das Publikum. Und auf Ravensburg freue ich mich ganz besonders. Da zähle ich schon seit Wochen die Tage. Denn Zuhause ist es immer am krassesten!

Was ist der größte Unterschied vom Publikum in Ravensburg zum Publikum in anderen Ländern?

Nun, in den anderen Ländern ist vermutlich niemand dabei, mit dem ich zur Schule oder in den Kindergarten gegangen bin. Das ist in Ravensburg natürlich ganz anders und das macht mich echt glücklich.

Marten Hørger performte 2022 auch im Hotel Ushuaïa auf Ibiza. (Foto: Florian Frahm )

Mittlerweile liegen Sie auf Platz 88 der Top 100 DJs der Welt. Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Ich werde genauso weiter machen, wie bisher auch. Daran arbeiten, in der Platzierung weiter aufzusteigen. Und einfach das tun, was mich glücklich macht. Denn das macht am Ende auch die Hörer meiner Musik glücklich.