Mark Dekoda ist am Freitag, 24. November, um 22 Uhr zu Gast im Club Douala in Ravensburg. Der DJ und Produzent aus München präsentiert mit seiner Musik Elemente von Minimal-Techno, Tech-House und verschiedener elektronischer Genres. Er zeichnet sich laut Ankündigung durch pulsierende Beats, innovative Klanglandschaften und Rhythmen aus. Einige seiner Werke haben es in die Techno-Topcharts geschafft. Sein neuestes Werk „Akuma“ wurde durch Warner Music Central Europe veröffentlicht.