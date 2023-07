Dieses Duell der ifm Razorbacks Ravensburg gibt die Richtung vor

Siebter und damit Vorletzter gegen den Tabellensechsten: Das Duell der ifm Razorbacks Ravensburg in der German Football League gegen die Munich Cowboys am Samstag (17 Uhr/TSB–Stadion) ist richtungsweisend für die restliche Saison. Mit einem Sieg gegen die Münchener könnten Ravensburgs American Footballer ein deutliches Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen. Die Pause zuletzt hat den Razorbacks gut getan.

Marburg bezwingt die Ingolstadt Dukes

Allerdings gab es in dieser Pause ein durchaus überraschendes Ergebnis in der GFL, das direkte Auswirkungen auf die Ravensburger hat. Die bislang sieglosen Marburg Mercenaries haben am vergangenen Wochenende überraschend mit 27:24 gegen die Ingolstadt Dukes gewonnen. Gegen die Dukes hatten die Razorbacks ihr erstes Heimspiel der Saison mit 12:52 in den Sand gesetzt. In der Tabelle sind Ravensburg und Marburg jetzt punktgleich, München hat nur einen Sieg mehr. „In dieser Phase der Saison kann — besonders bei einem so engen Feld — jedes Spiel entscheidend sein“, sagt der Razorbacks–Cheftrainer Sascha Brändle. „Daher ist ein Sieg gegen München, das sich ebenfalls im Abstiegskampf befindet, natürlich besonders wichtig.“

Anders als zuletzt erwartet Brändle am Samstag wieder einen größeren Kader. Ob und welche zuletzt verletzten Spieler zurückkehren, will der Cheftrainer nicht verraten. „Aber wir werden gegen München wieder mit einem gestärkten Kader auflaufen“, verspricht Brändle. Seine Spieler hätten in den ersten Einheiten nach der Pause einen guten Eindruck hinterlassen. „Alle sind hungrig auf eine bessere zweite Saisonhälfte“, meint Brändle.

Cowboys haben Konkurrenz in der eigenen Stadt

Die werden die Ravensburger auch benötigen, um ihr Minimalziel Klassenerhalt zu erreichen. Mit einem Sieg gegen die Cowboys am Samstag könnten die Razorbacks allerdings einen großen Schritt machen. „München hat bisher zwei Siege gegen Marburg erringen können, befindet sich somit in einer ähnlichen Lage wie wir“, sagt Brändle. „Daher denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe sein wird.“ Wichtig aus Sicht der ifm Razorbacks Ravensburg ist, dass Quarterback Alexander Kronborg Bjerre wieder fit ist. Er soll zusammen mit Running Back Lennies McFerren und den Receivern wie Michael Mayer und Willem Vancompernolle die Offensive der Oberschwaben zum Erfolg führen.

Die Münchener stecken wie Ravensburg in einer schweren Saison. Die Cowboys, die die unmittelbare Konkurrenz durch das Team der Munich Ravens aus der European League of Football zu spüren bekommen haben, haben bisher nur zweimal gegen Marburg gewonnen. „Wichtig wird sein, fehlerfreien Football zu spielen und den Ball beziehungsweise die Zeit zu kontrollieren“, sagt Brändle.

Ein Rasenmäherrennen für die Besucher

Die Partie am späten Samstagnachmittag im Stadion des TSB Ravensburg läuft unter dem Motto ifm Family Day. Neben dem Auftritt einer Liveband geben auch die Turnerinnen des TSB eine Airtrack–Show. Für die kleinen Besucher gibt es wieder eine Hüpfburg, Erwachsene können bei einem Rasenmäherrennen das Kind in sich rauslassen.

Im Vordergrund soll trotz des Eventcharakters das Sportliche stehen. Schließlich wollen die Razorbacks den Klassenerhalt direkt erreichen und sich eine Relegation um den Klassenerhalt ersparen. Bei einigen knappen Niederlagen, etwa gegen die Allgäu Comets oder die Paderborn Dolphins, haben die Ravensburger gezeigt, dass sie mithalten können. Gegen das Münchener Team der Cheftrainerin Nadine Nurasyid geht es nun darum, in den entscheidenden Momenten kühlen Kopf zu bewahren und keine Fehler zu machen, die letztlich das Spiel kosten können.

Die aktuelle Tabelle der German Football League Süd

1. Allgäu Comets (10:2 Punkte, 201:145 Touchdownpunkte), 2. Saarland Hurricanes (8:4, 239:210), 3. Schwäbisch Hall Unicorns (8:4, 168:153), 4. Ingolstadt Dukes (6:8, 236:202), 5. Straubing Spiders (4:10, 122:203), 6. Munich Cowboys (4:10, 105:181), 7. ifm Razorbacks Ravensburg (2:12, 148:237), 8. Marburg Mercenaries (2:12, 115:225).