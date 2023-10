Ein Lkw rast in ein Auto und schiebt dieses mindestens 50 Meter weiter, der Mann am Steuer stirbt ‐ das war der schlimmste von acht schweren Unfällen an derselben Kreuzung im Süden von Ravensburg. Bei diesem Unfall im März 2020 war die Ampel ausgeschaltet. Viele andere Zusammenstöße sind aber laut Polizei passiert, weil Fahrer die rote Ampel am Ausbauende der B30 bei Untereschach missachteten. Um solche Fälle einzudämmen, haben die Polizei und das Regierungspräsidium jetzt eine deutliche Forderung an die Stadt gestellt: Es muss ein Rotlicht-Blitzer aufgestellt werden.

Bilanz der ersten Jahre: 19 Verletzte und ein Toter

Seit 2019 ist die B30 in Ravensburg ausgebaut ‐ am Ausbauende knickt die Straße an einer Ampelkreuzung nach Meckenbeuren-Senglingen ab. Geradeaus geht es weiter nach Liebenau auf der Bundesstraße 467. Dieser Verkehrsknotenpunkt habe sich seit 2019 zum Unfallschwerpunkt entwickelt, so die Polizei.

Laut polizeilicher Unfallstatistik sind dort schon 57 Unfälle passiert. Insgesamt 19 Menschen wurden verletzt, ein Mann starb. Häufig kommt es zu Auffahrunfällen oder Crashs beim Fahrspurwechsel zum Abbiegen an der Kreuzung. Aber allein acht Unfälle ereigneten sich aufgrund von Rotlichtverstößen. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Umwelt- und Verkehrsausschuss des Ravensburger Gemeinderates hervor.

Stadträte fordern Umbau der Kreuzung zum Kreisverkehr

Der hatte über das Blitzgerät zu entscheiden, dessen Kauf und Installation 140.000 Euro kostet. Die Räte stimmten alle dem Kauf zu, ärgerten sich aber auch darüber, dass das Regierungspräsidium (RP) keinen Kreisverkehr an der Stelle gebaut hat, wie es sich die Stadtverwaltung gewünscht hatte. Der Gemeinderat Joachim Arnegger (Freie Wähler) erhielt von seinen Ratskollegen Unterstützung für einen Antrag, demzufolge die Stadt jetzt beim RP darum bitten soll, die Kreuzung zum Kreisverkehr umzubauen. Bürgermeister Dirk Bastin verwies jedoch auf die lange Verfahrensdauer, wenn an einer Bundesstraße so etwas verändert werden soll.

Der Leiter des Ravensburger Ordnungsamtes, Alfred Oswald, sagt über den Unfallschwerpunkt: „Man glaubt es gar nicht, die Kreuzung ist übersichtlich.“ Außerdem stehen dort schon Gefahrenzeichen und es gibt eine Tempobegrenzung auf 70 Stundenkilometer ‐ trotzdem fuhren immer wieder Fahrer aus Richtung Ravensburg auf die Kreuzung, obwohl die Ampel laut Polizei oft schon mehrere Sekunden rot war.

Polizei rechnet mit abschreckender Wirkung des Blitzers

Die Polizei hatte mit deutlichen Worten auf die Anschaffung der Technik gedrängt: Es brauche einen Blitzer, um weitere Unfälle zu vermeiden ‐ und zwar schnellstmöglich, heißt es in einem Schreiben des Polizeipräsidiums an das Ravensburger Ordnungsamt. Eine Unfallkommission aus Behörden und Polizei sei zu diesem Ergebnis gekommen.

Das Gerät lichtet künftig diejenigen ab, die auf der B 30 von Ravensburg kommend bei Rot in die Kreuzung einfahren. Gerade aus dieser Richtung seien die Autos schnell unterwegs, sagt Polizeihauptkommissar Manuel Huber vom Polizeipräsidium Ravensburg in der Sitzung. Er geht davon aus, dass ein Schild, das auf den Rotlichtblitzer hinweist, abschreckende Wirkung auf all jene hat, die die Kreuzung noch schnell passieren wollen, obwohl die Ampel schon umschaltet. Huber geht deshalb davon aus, dass der Blitzer die Anzahl schwerer Unfälle senkt.

Rückblick: Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall

Bei dem tödlichen Unfall am 3. März 2020 war die Ampel ausgeschaltet. Laut Staatsanwaltschaft war sie kurz vor dem Unfall um 19.42 Uhr aus bis heute unbekannter Ursache ausgefallen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr. Der Lkw-Fahrer, der auf der neuen B30 aus Richtung Ravensburg kam, befolgte das bei ausgeschalteter Ampel gültige Vorfahrtsschild.

Für die querende Straße, auf der der Autofahrer unterwegs war, bevor er vom Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde, blinkte die Ampel zum Unfallzeitpunkt laut Staatsanwaltschaft orange. Verkehrsschilder weisen darauf hin, dass den Fahrzeugen auf der neuen B30 weiter Richtung Liebenau und in der Gegenrichtung die Vorfahrt zu gewähren ist.

Ein Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Unfall für den vorfahrtsberechtigten Lkw-Fahrer nicht vermeidbar war und bei ihm auch kein Reaktionsverzug festgestellt werden konnte. Das Verfahren ist daher eingestellt worden.