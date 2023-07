Nach dem Banküberfall am Freitag, 14. Juli 2023, in der Mittelöschstraße in der Ravensburger Weststadt fahndet das Kriminalkommissariat Ravensburg nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter. Das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mit.

Dafür setzen die Beamten ein Bild des Verdächtigen ein, das aus den gesicherten Kameraaufnahmen ausgeschnitten wurde

Auch diese Aufnahme stammt von der Überwachungskamera der Bank. (Foto: Polizeipräsidium Ravensburg )

Der Mann hat in der Ravensburger Weststadt versucht, eine Bank zu überfallen. Doch er flüchtete ohne Beute. Seitdem wird nach dem Unbekannten gefahndet — jedoch bisher ohne Erfolg.

Täter verlangte fünfstelligen Geldbetrag

Zu dem versuchten Überfall kam an besagtem es gegen 15 Uhr in der Mittelöschstraße. Der Unbekannter betrat laut Polizei vermummt den Kundenraum, verlangte einen fünfstelligen Euro–Betrag bedrohte Mitarbeiter. Ob der Mann bewaffnet war, dazu machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben. Anschließend sei er geflüchtet, hieß es im ursprünglichen Polizeibericht. Warum er den Überfall abbrach, bleibt im Polizeibericht ebenfalls unklar.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet und bittet nun um Hinweise, teilte ein Polizeipressesprecher mit.

So wird der Mann beschrieben

Der unbekannte Mann wird als über 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen T–Shirt und einer dunklen Jeans. Er hatte dunkle Sandalen mit weißer Sohle an und trug einen braunen oder olivgrünen Fischerhut. Darunter hatte der Mann eine Perücke mit grau–silbernen schulterlangen Haaren. Während der Tat trug er eine dunkle Sonnenbrille, eine FFP2–Maske und transparente Einmalhandschuhe.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Verdächtigen geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.