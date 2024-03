Mit dieser Trainerentscheidung sorgen die Ravensburg Rams weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen. Zur neuen Handballsaison steigt der Ex-Nationalspieler Chrischa Hannawald als Trainer beim TSB ein. Der frühere Bundesligatorwart hofft, dass seine neue Mannschaft in der laufenden Saison den Klassenerhalt schafft. Dann haben er und der Rams-Abteilungsleiter Florian Beck große Ziele.

Stationen bei großen deutschen Vereinen

Minden, Tusem Essen, TV Großwallstadt: Chrischa Hannawald stand bei großen deutschen Handballclubs zwischen den Pfosten. Nach seinem eigentlichen Karriereende 2008 half der frühere Nationaltorwart noch beim Bergischen HC, dem HSV Hamburg und den Rhein-Neckar Löwen aus, als es dort Verletzungsprobleme bei den Torhütern gab.

Es war eigentlich gar nicht mein Plan, wieder als Trainer einzusteigen. Chrischa Hannawald

Seit mehr als zehn Jahren konzentriert sich Hannawald auf seine Handballschule - dazu kamen verschiedene Trainerengagements. „Aber es war jetzt eigentlich gar nicht mein Plan, wieder als Trainer einzusteigen“, sagt der 53-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin und Kindern in Blitzenreute wohnt. „Wir sind eine handballverrückte Familie, zu Hause haben wir darüber gesprochen und gesehen, dass alles klappen kann.“

Jugendleiterin Sonja Wald (re.) und Abteilungsleiter Florian Beck (li.) freuen sich über die neuen Rams-Trainer Chrischa Hannawald (2. vo. re.) und Lukas Koßbihl. (Foto: Thorsten Kern )

So gab Hannawald dem TSB Ravensburg seine Zusage für die kommende Saison. „So jemanden wie Chrischa als Trainer verpflichten zu können, ist toll“, sagt der Handball-Abteilungsleiter des TSB Ravensburg, Florian Beck. Beck und Christian Dreps haben die Leitung der Rams im vergangenen Sommer von Uli Wald und Jürgen Nachbaur übernommen. „Der Start war nicht leicht“, gibt Beck zu. Kurzzeitig gab es die Sorge, die erste Mannschaft abmelden zu müssen.

Mit drei Trainern in Kontakt - dann wurde es Hannawald

Dazu kam es bekanntlich nicht, nach dem Abschied des Trainers Manuel Kuttler mussten die Rams aber auf die Suche gehen. „Es war schwierig, jemanden zu finden, der das Team stabilisieren kann“, meint Beck. „Dazu ist unser Ziel, in zwei Jahren um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen.“ Mit drei Trainern stand Beck laut eigener Aussage in Kontakt - richtig Klick gemacht hat es nicht.

Das hat Beck auch Hannawald geschrieben, den er beim Jugendtraining kennengelernt hatte. Schließlich spielt sowohl der Nachwuchs von Beck als auch der Sohn von Hannawalds Lebensgefährtin beim TSB Handball. Die Antwort des Ex-Nationalspielers auf Becks Nachricht war: „Wenn ihr wollt, ich könnte es mir vorstellen.“

Es gab Stationen, da hatte ich einen Vertrag per Handschlag. Ex-Nationalspieler Hannawald

Und so kam es dann auch - nur zwei Tage später stellte sich Hannawald der ersten Mannschaft vor. Alles wurde per Handschlag besiegelt, so hat es der Torwart teilweise auch in seiner Profikarriere gemacht. „Es gab Stationen, da hatte ich einen Vertrag per Handschlag“, erinnert sich der 53-Jährige lächelnd.

Bei den Rams setzt Hannawald zunächst darauf, dass sich das Team unter dem Interimstrainer Christian Herter in der Bezirksliga hält. „Das Potenzial ist da, dazu gibt es noch einige Heimspiele“, meint der frühere Torwart. „Wichtig ist der Zusammenhalt.“ Die Mischung aus erfahrenen Spielern und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs stimmt derzeit laut Beck und Hannawald.

Levente Farkas soll den Nachwuchs stärken

In den kommenden Jahren peilen die Rams die Rückkehr in die Landesliga an, dazu soll die Nachwuchsarbeit weiter forciert werden. Schon jetzt spielen in Philipp Liebke, Jakob Dent, Lukas Dreps oder dem derzeit verletzten Lukas Kaut starke A-Jugendliche bereits in der ersten Mannschaft.

In Zukunft sollen weitere Talente hochgezogen werden. Das wird dann auch eine Aufgabe von Levente Farkas. Der langjährige Spieler und Trainer des TSB kehrt nach seiner Station bei der MTG Wangen II im Sommer nach Ravensburg zurück. Bei den Rams wird Farkas Jugendkoordinator in Teilzeit. „20 Stunden pro Woche soll er für uns arbeiten“, sagt Beck. Die Einstellung des Ex-Spielers sei auch Sponsoren zu verdanken. Farkas soll ein Jugendkonzept von der F-Jugend bis zu den Aktiven aufbauen. „Das ist eine ganz wichtige Stelle für uns“, meint Beck.

Wir können alle von seiner Erfahrung profitieren. Rams-Abteilungsleiter Florian Beck

Neu ab 1. Juli ist zudem Lukas Koßbihl. Er ist ebenfalls Ex-Spieler der Rams und übernimmt zur kommenden Saison die wieder neu entstehende zweite Mannschaft als Spielertrainer, zusammen mit Julian Langlois. Über allem schwebt aber die Verpflichtung von Chrischa Hannawald. „Wir können alle von seiner Erfahrung profitieren“, sagt Beck.