Die Wangener Straße in Ravensburg war für fast ein Vierteljahr halbseitig gesperrt - jetzt naht das Ende der Bauarbeiten. Autofahrer müssen dann keinen Umweg mehr in Kauf nehmen, um von Osten her in die Stadt zu kommen.

Wie geplant werde die Straße ab Freitag, 22. Dezember, wieder in beide Richtungen befahrbar sein, teilte der städtische Pressesprecher Timo Hartmann mit.

Umleitung hat für viel Aufregung gesorgt

Die Sperrung war nötig, weil auf Höhe des neuen Wohngebiets Lumper Höhe eine Busbucht und eine Linksabbiegespur ins künftige Wohnquartier gebaut wurde. Die Fahrbahn der B 32 war von 9. Oktober an stadteinwärts gesperrt. Der überörtliche Verkehr wurde über Kofeld, Unterankenreute und Weingarten geführt, innerorts gab es eine Umleitung über Hinzistobel.

Die Umleitung des Verkehrsstroms hat in mehrerlei Hinsicht für Aufregung gesorgt - nicht nur bei den Autofahrern selbst. Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler (FW) hatte vergeblich gefordert, die Straßenarbeiten in der Adventszeit vorübergehend zu unterbrechen, um Kundinnen und Kunden die Zufahrt in die Ravensburger Altstadt zu erleichtern.

Stadt lehnt Wünsche aus der Kommunalpolitik ab

So sollten nach Meinung der FW-Räte Handel und Gastronomie unterstützt werden. Doch die Stadtverwaltung konnte diesem Wunsch nicht nachkommen. Oberbürgermeister Daniel Rapp erläuterte dazu: „Das ist keine Baumaßnahme der Stadt, sondern eine private.“ Der Kommune seien daher die Hände gebunden.

In der Schlierer Straße hingegen ärgerten sich Fußgänger und mit ihnen die CDU-Fraktion über den umgeleiteten Verkehr. Die Fraktionsvorsitzende Antje Rommelspacher beantragte bei der Stadtverwaltung, dass ein Zebrastreifen auf Höhe der Bushaltestelle Brunnenhäusle eingerichtet wird. Dort seien Schulkinder und Spaziergänger unterwegs, die wegen der vielen Autos zur Hauptverkehrszeit bei der Überquerung der Straße gefährdet seien.

Zebrastreifen ist laut Ordnungsamt gar nicht erlaubt

Die Stadt lehnte auch diesen Wunsch ab, und zwar mit Verweis auf rechtliche Vorgaben: Weil es stadteinwärts keinen Gehweg entlang der Straße gibt, dürfe man an besagter Stelle gar keinen Zebrastreifen anbringen, hieß es aus dem Ordnungsamt. Derweil zeigen offizielle Wanderwegweiser den Weg in Richtung Schwarzwäldle an und animieren Fußgänger genau an dieser Stelle über die Straße zu gehen.