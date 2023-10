Nach vier Tagen und 37 Filmen hat am Sonntagabend im Frauentorkino die Preisverleihung der diesjährigen Filmtage Oberschwaben stattgefunden. Insgesamt wählten die Jurys sechs Filme aus. Die Vorführungen hatten seit Donnerstag im Frauentorkino in Ravensburg und in der Linse in Weingarten stattgefunden. Im Anschluss an die Preisverleihung wurde der Spielfilm „Bis es mich gibt“ von Sabine Koder abschließend gezeigt.

Die meisten Filme sichtete die Jury für den Publikumspreis, deren vier Mitglieder aus dem Kreis Ravensburg kommen. Sie entschieden sich für den Spielfilm „Es brennt“ von Erol Afsin. Das aktuelle Thema, es geht um rassistische Übergriffe, werde in langen, ergreifenden Bildern dargestellt, erklärte Jurymitglied Beate Schubert aus Ravensburg.

Erol Afsin schickt Videobotschaft

Regisseur Erol Afsin ließ per Videobotschaft aus der Türkei mitteilen, er sei völlig sprachlos, es sei eine große Ehre für ihn, dass sein Film, der sehr viel Mühe, Liebe, Hoffnung und Arbeit gekostet habe, den Preis erhalte. „Ich wünsche mir, dass wir die Zeit erreichen, in der wir solche Filme nicht mehr zu drehen brauchen“, so Afsin weiter.

Von Ravensburger Schülerinnen und Schülern wurde der beste Kinder- und Jugendfilm ausgewählt. Sie entschieden sich für die Neuverfilmung von Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ von Carolina Hellsgard. Mitglieder der Jury erklärten, es sei ein lustiger Film, geeignet für alle Altersklassen und schön emotional, weil es um das wichtige Thema Freundschaften gehe.

Ein Publikumsmagnet der Filmtage

Regisseur Jannik Weiße nahm seine Auszeichnung für den Kurzfilm „Baby Boy“ persönlich entgegen. Der Preis mache Mut weiterzumachen, freute er sich. Außerdem wurde der Fernsehfilm „Ich will mein Glück zurück“ ausgewählt. Hauptdarstellerin Michaela May war für die Vorstellung am Samstag angereist, der Film sei einer der Publikumsmagnete der Filmtage gewesen, sagte Organisatorin Helga Reichert.

Regisseurin Christina Adler erklärte bei der Preisübergabe, sie freue sich sehr in Ravensburg ausgezeichnet zu werden, zumal ihr erster Spielfilm vor fast zehn Jahren den Publikumspreis sowie den Preis der Schülerjury bei den Biberacher Filmfestspielen erhalten habe.

Ein großes Privileg

„Miss Holocaust Survivor“ war der Titel des ausgezeichneten Dokumentarfilms. Regisseur Radek Wegrzyn war ebenfalls persönlich anwesend bei der Preisverleihung. Es sei ein großes Privileg gewesen, die Frauen zu porträtieren, ihre Stärke sei sehr beeindruckend, erklärte Wegrzyn.

Der Film begleitet zwölf Frauen im Alter von 77 bis 95 Jahren, die an einem in Israel stattfindenden Schönheitswettbewerb für die Generation der Holocaust-Überlebenden teilnehmen. Schließlich wurde als bester Spielfilm die Produktion „Monster im Kopf“ von Christina Ebelt ausgezeichnet. Mit intensiven, kompromisslosen Szenen fessle der Film sein Publikum bis zur letzten Sekunde, so die Begründung der Jury.

In der Dunkelheit des Kinos abgetaucht

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp erklärte zu Beginn, ein Kinofilm könne viel Gutes bewirken, es sei wichtig, dass es die Kinos gebe. Mit der deutschen Produktion „Bis es mich gibt“ endeten die Filmtage Oberschwaben. Es sei sehr schön gewesen, vier Tage lang in der Dunkelheit des Kinos abzutauchen, so Festivalleiterin Helga Reichert.