Die Ravensburgerin Gülcin Bayraktar ist in Berlin zur bundesweiten Engagement–Botschafterin ernannt worden. Die Ernennung fand am Freitag beim Auftakt der Woche des bürgerschaftlichen Engagements statt. Thema dieser Aktionswoche, die das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) veranstaltet, ist „Engagement für Bildung“. Und genau deshalb haben die Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Margit Gottstein (Grüne), und der Vorsitzende des BBE–Sprecherrats Rainer Hub die Ravensburgerin Bayraktar ausgewählt.

BBE lobt: Ihre Arbeit hilft, Vorurteile abzubauen

Gülcin Bayraktar setze sich in außerordentlichem Maß und in mehreren Initiativen für Bildung, Kultur und Umweltschutz in Verbindung mit Integrationsfragen ein, heißt es in einer Pressemitteilung des BBE. „Mit ihrem vorbildhaften Engagement motiviert sie Menschen, sich zu beteiligen, Vorurteile abzubauen und baut Brücken für eine bessere Verständigung.“ Bayraktar ist Vorsitzende des Ravensburger Vereins Tavir, der genau das fördern will.

„Toleranzpass“ für Kinder und Jugendliche entwickelt

Sie habe einen „Toleranzpass“ für Grundschulen entwickelt und damit über 400 Ravensburger Kinder und Jugendliche für interkulturelle Kompetenz sensibilisiert und das positive Miteinander in den Schulklassen gestärkt. Auch Demokratieförderung und Flüchtlingshilfe gehöre zu ihrer Arbeit, die das BBE als beeindruckend beschreibt.

„Ich möchte mich, auch im Namen meines Vereins Tavir – Vielfalt im Schussental, für diese Auszeichnung ganz herzlich bedanken, aber auch gleichzeitig betonen, dass Engagement kein Selbstläufer ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, wird Bayraktar zitiert. Sie danke deshalb der Stadt Ravensburg für die Unterstützung und all ihren Netzwerkpartnern für die Zusammenarbeit.

Als Botschafterin kommt Bayraktar die Aufgabe zu, durch ihre Auftritte die öffentliche Anerkennung und Wertschätzung von bürgerschaftlichem Engagement zu stärken, wie das BBE erklärt.

Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet vom 8. bis 17. September mit mehr als 15.000 Veranstaltungen bundesweit statt. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.engagement-macht-stark.de.