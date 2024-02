Diese Quereinsteiger trauen sich in die Gastro

Ein Schreiner am Zapfhahn, eine Sozialarbeiterin an der Kuchentheke: In Ravensburg steigt eine junge Generation in die Gastronomie ein, die vor aktuellen Problemen der Branche keine Angst hat.

Der Personalmangel - auch wegen vergleichsweise schlechter Bezahlung und schwieriger Arbeitszeiten - setzt Gastronomen zu. Aber auch steigende Materialpreise und Energiekosten beklagen sie. Diese Quereinsteiger haben trotzdem noch Lust auf die Branche und realisieren ihre eigenen Projekte.

Reichtümer anzuhäufen, ist für dieses Duo nicht das Ziel

Samuel Schurr (23) und Maximilian Engelhart (25) haben Anfang Februar in der Marktstraße das „Balthes“ übernommen. Eine Bar mit Keller, die eine feste Größe in der Ravensburger Kneipenszene ist. Schurr ist Schreiner, Engelhart pausiert sein Bauingenieur-Studium, beide sind jetzt Vollzeit-Gastronomen und stehen selbst viel hinter der Theke, um sich Personalkosten zu sparen.

Reich werden wir nicht, aber das ist auch nicht das Ziel. Samuel Schurr

Dass den Gästen wegen der Inflation und allgemeinen Teuerung nicht mehr genug Geld übrig bleibt, um es in einer Bar auszugeben, kann er nicht feststellen. Schurr arbeitet schon seit 2018 im Balthes und kann daher die Entwicklung beurteilen: Er sagt, dass er in den letzten Tagen und Wochen Rekordumsätze eingefahren habe. „So kriegen wir das irgendwie hin und müssen uns erst mal keine Gedanken übers Geld machen“, sagt er.

Bar als „Wohnzimmer“ soll nicht verloren gehen

Schurr glaubt, dass viele Probleme in der Gastronomie selbstgemacht sind. „Ich habe mehr Bewerbungen als ich Leuten Arbeit geben kann“, sagt er.

Es geht drum, wie man mit den Leuten umgeht. Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Samuel Schurr

Beruf und Studium zu verlassen, um das „Balthes“ zu übernehmen, sei ihnen ein persönliches Anliegen. „Der Vorbesitzer war ein sehr guter Freund von uns“, so Schurr über Micha Albus, dessen Tod im Frühjahr 2023 auch viele Stammgäste bestürzt und traurig gemacht hat. „Das Balthes ist für uns Familie und Wohnzimmer, das wollen wir einfach weiterführen. Ich mag’s einfach in der Gastro, Leuten einen schönen Abend zu machen“, sagt Schurr.

Sozialarbeiterin startet mit finanziellem Polster

Den Quereinstieg in die Gastro hat auch Kamala Mauerer (37) gewagt. Sie ist eigentlich Sozialarbeiterin, hat aber im November das Café neben dem Spielplatz am Katzenlieselesturm wiedereröffnet. „Warum? Weil ich verrückt bin“, sagt sie und lacht. Sie habe aktuell noch wenig Druck, dass jeden Monat ein großer Gewinn in der Kasse bleiben müsse, weil sie mit einem finanziellen Polster gestartet sei. Das habe ihr auch jeder Berater gesagt, dass sie im ersten halben Jahr bis Jahr mit einer Schwarzen Null rechnen müsse.

Vor allem Thomas und Moni Stippe hätten sie gut beraten. Auch ihr eigenes großes Netzwerk aus Freunden und Bekannten hätten es durch Hilfe bei Homepage und Grafikdesign oder handwerklichen Arbeiten erst möglich gemacht, dass sie eröffnen kann. „Alleine hätte ich es nicht geschafft“, sagt sie.

Personalmangel ist auch im Café Kamala kein Thema

Mauerer hat sich ein Jahr gegeben, um zu sehen, ob sie vom Café leben kann. „Millionen kann man damit nicht machen“, sagt Mauerer, das wisse sie. Ihr Standort lebe vor allem von der Außensaison, die demnächst beginnt und für Mauerers Zukunft entscheidend sein könnte. Auch sie hat den Personalmangel in der Branche noch nicht zu spüren bekommen. „Ich hab Leute abgewiesen, die bei mir arbeiten wollten“, berichtet auch sie. Vor allem die Betriebszeiten in einem Tagescafé von 9 bis 17.30 Uhr seien vergleichsweise angenehm für die Gastro-Branche.

Als Sozialarbeiterin hat sie vor allem den Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem man sich begegnen kann.

Lehrerin und ihr Mann erfüllen sich einen Traum

Quereinstieg Nummer drei spielt sich in der Unterstadt ab, wo die Lehrerin Serife Sezgin zusammen mit ihrem Mann Özkan das Café Moda eröffnet hat, wo sich früher das Café Glücklich befand. Sie arbeitet eigentlich am Institut für Soziale Berufe in Ravensburg und ist derzeit in Elternzeit. Ihr Mann, Innenarchitekt, kam vor nicht allzu langer Zeit aus der Türkei nach Deutschland, spricht noch nicht so gut Deutsch und ist froh um ihre Unterstützung in den ersten Wochen und Monaten.

Özkan und Serife Sezgin haben in der Unterstadt ein Café eröffnet, ein langgehegter Traum. (Foto: Lena Müssigmann )

Die beiden spürten schon in den ersten Wochen, dass sie nicht alles selbst in der Hand haben. Während des Weihnachtsmarktes hätten sie zum Beispiel weniger Gäste gehabt, sagt Serife Sezgin. Und als das Parken vor der Tür teurer geworden sei, hätten sich die Leute beschwert. Doch auch sie sind optimistisch, dass ihr Traum vom Café nicht so bald ausgeträumt ist.