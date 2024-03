Diese Parteien treten bei Gemeinderatswahlen im Schussental an

Bis Gründonnerstag, 28. März, um 18 Uhr hatten die Parteien und freien Listen Zeit, ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen zu nominieren. Nach Ablauf dieser Frist können keine Wahlvorschläge für die diesjährige Kommunalwahl mehr eingereicht werden. Die Spannung war groß, welche Listen in den beiden großen Kreisstädten Ravensburg und Weingarten antreten werden.

Für den Ravensburger Gemeinderat haben folgende politische Vereinigungen Kandidaten nominiert: Grüne, CDU, die Freie Wählervereinigung Ravensburg, SPD und FDP. Diese Listen sind bereits im jetzigen Gemeinderat vertreten. Die Bürger für Ravensburg gaben bereits im vergangenen Jahr bekannt, nicht mehr bei der Gemeinderatswahl anzutreten.

Kommunalwahl ist am 9. Juni

Ob und in welche Stärke diese auch im neuen Gemeinderat vertreten sein werden, wird bei der anstehenden Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, entschieden. An diesem Tag werden in Baden-Württemberg neben den Gemeinderäten die Ortschaftsräte und der Kreistage gewählt. Auch die Europawahl findet am 9. Juni statt.

Die AfD hat gut informierten Kreisen zufolge keine Liste für den Ravensburger Gemeinderat aufgestellt und eingereicht. Sie tritt auch in Weingarten nicht an. Dies entspricht den Angaben eines SZ-Informanten. Für den Kreistag wird die rechtspopulistische Partei bisherigen Informationen zufolge allerdings in allen zehn Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten vertreten sein. Öffentlich wollte die Partei dazu bisher keine Stellung nehmen.

Am 4. April wird in Ravensburg schließlich der Gemeindewahlausschuss tagen. Er stellt die Zulässigkeit der Listen fest.

Wer in Weingarten antritt

In Weingarten treten nach Informationen der städtischen Pressestelle von Donnerstagabend die folgenden Listen an: Grüne, die Freien Wähler Weingarten, CDU, SPD, Bürger für Weingarten und FDP. Die FDP ist bislang nicht im Weingartener Rat vertreten.

In Weingarten tagt der Wahlausschuss am 9. April und entscheidet über die Zulassung der Listen.