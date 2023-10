Eine sehenswerte Ausstellung eröffnet am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Ravensburger Museum Humpisquartier. Das Haus der Stadtgeschichte beleuchtet dabei eine Zeit, die noch gar nicht so lange her ist. Es geht um die 1970er- und 1980er-Jahre, in denen sich Ravensburg stark verändert hat. Vieles, was heute selbstverständlich ist, wurde damals geschaffen.

„7980 Ravensburg“ heißt die Ausstellung; die Älteren werden sich erinnern, dass das früher die Postleitzahl der Türmestadt war. Der Titel soll aber auch ein Symbol sein für die Umbrüche, die Ravensburg in den 1970er- und 1980er-Jahren erlebte.

„Alltag, Apokalypse, Autonomie“

So lässt sich auch der Untertitel des Formats, „Alltag, Apokalypse, Autonomie“, einordnen. Die Ausstellung zeigt den Alltag in der Stadt, der sich in dieser Zeit sehr verändert hat. Durch neue politische Bewegungen, Sanierungen von Häusern und Änderungen in der Verkehrspolitik, durch eine gesellschaftliche Transformation, andere Musik, neue Kultureinrichtungen und weitere Sportangebote ‐ alles Dinge, die Ravensburg bis heute mitprägen. Aber auch durch die damals die Gesellschaft herausfordernde Situation eines kalten Krieges und der damit einher gehenden atomaren Bedrohung. Nicht nur von militärischer Seite. Das AKW Tschernobyl flog 1986 in die Luft.

Die Sonderausstellung im Humpismuseum will einen Blick auf diese Zeit ermöglichen für die, die sich daran erinnern, aber auch für die, die damals kleine Kinder oder noch nicht auf der Welt waren. Sie arbeitet dabei mit Gegenständen aus diesen Jahren, aber auch mit Audio- und Videodokumenten.

Der Besucher reibt sich die Augen

Manche Dinge sind heute so selbstverständlich, dass sich der Besucher wundert, wie Ravensburg vor 30 oder 40 Jahren ausgesehen hat. Autos parkten überall in der Altstadt, der Marienplatz war eine Hauptverkehrsachse. Die Stadt war grau, viele historische Gebäude waren nicht saniert. Die Kultkneipe Räuberhöhle, das Bürgerforum Altstadt, die Kunstbühne Zehntscheuer, die alternativen „Südschwäbischen Nachrichten“ als Medienprojekt: All das waren Gründungen dieser Zeit.

Ravensburg war damals viel weniger weltoffen als heute, sondern konservativ bis ins Mark. Doch plötzlich tauchten Gruppierungen auf, die sich sorgten um die Belastung der Umwelt, die sich für Frieden stark machten und gegen Atomkraft aussprachen. Die sich für Frauenrechte einsetzten, aber auch für die Rechte von Menschen, die nicht heterosexuell orientiert sind. Die andere Kulturangebote machen wollten. Die sich nicht von der Mehrheitsgesellschaft vorschreiben lassen wollten, wie sie zu leben haben.

Und daneben gab es freilich Alltag: Aus heutiger Sicht fürchterliche Klamotten und Frisuren, seltsam anmutende Rock- und Punkmusik, Frauen in grellen Leggings bei einer neuen Sportart namens Aerobic, die Hitparade, „Wetten, dass...?“, und junge Leute trugen Kopfhörer und einen Walkman mit sich, falls noch jemand weiß, was das ist.

Die Gesellschaft entwickelte sich bunter

Das Leben fächerte sich auf in den 1970er- und 1980er-Jahren in Ravensburg. Wohngemeinschaften wurden alltäglich, die damals neue Partei der Grünen trat mit einer reinen Frauenliste bei der Kommunalwahl an, das Lebensgefühl veränderte sich, weil plötzlich mehr und auch anderes akzeptiert wurde.

Vor allem, weil die Leute etwas machten. Sie gründeten Vereine und Institutionen, sie schufen neue Freizeit- und Kulturangebote. Sie warteten nicht darauf, dass der Staat alles regelt, sondern nahmen die Dinge selbst in die Hand. Natürlich ging auch manches Projekt schief und wurde wieder eingestellt, zum Beispiel die „Südschwäbischen Nachrichten“ als Gegenmodell zur lokalen Tageszeitung. Dennoch waren diese Jahre eine Zeit des Aufbruchs, der der Stadt Ravensburg nicht geschadet hat und bis heute nachwirkt.

Die neue Sonderausstellung „7980 Ravensburg“ ist von 14. Oktober 2023 bis 18. August 2024 im Museum Humpisquartier, Marktstraße 45, zu sehen. Es gibt auch zahlreiche Führungen. Infos unter www.museum-humpis-quartier.de