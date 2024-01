Hintergrund

Wo kommen die Lebensmittel der Tafel her?

Jeden Tag klappern Fahrer der Ravensburger Tafel bis zu 19 Supermärkte, Bäckereien, Gemüse- oder Obstbauern und weitere Betriebe ab, um überschüssige Lebensmittel abzuholen.

Die Tafel verkauft auch Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten haben. Was wie lange noch verkauft werden kann, dazu gibt es laut Müller Leitlinien der Hersteller – Konserven könne man etwa bis ein Jahr, Milchprodukte nur bis wenige Tage nach diesem Datum verkaufen.

Was dann immer noch in den Tafel-Regalen steht, werde an die Wohnungslosenhilfe im Württemberger Hof am Bahnhof gegeben, die es öffne und tagesaktuell verarbeite, wenn es noch essbar ist.