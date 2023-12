Ein Postbote steigt in ein Haus ein und meldet es anschließend der Polizei. Drei Kamele sind auf Streifzug durch die Nacht. Polizeibeamte in Oberschwaben haben zuletzt einige kuriose Situationen erlebt. Wir haben drei davon aufgeschrieben:

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Ein Postbote steigt in ein Haus ein - allerdings nicht, um zu klauen. Im Gegenteil: um Schlimmstes zu verhindern. Beim Briefe einwerfen sieht er durchs Fenster eine brennende Kerze. Doch es scheint niemand zu Hause zu sein.

Weil er den Gedanken nicht los wird, dass der Adventskranz durch die brennende Kerze Feuer fangen könnte, verschafft er sich Zutritt nach drinnen und pustet die Kerze aus. Anschließend ruft der Briefzusteller die Polizei an und berichtet von seiner Aktion. Er hat Sorge, dass ihn jemand gesehen haben und deshalb anzeigen könnte.

So reagierte die Polizei auf das ungewöhnliche Geständnis: Normal ist das nicht, sagt Polizeipräsident Uwe Stürmer. Aber in dem Fall sei es durchaus gerechtfertigt, in ein fremdes Haus einzusteigen. Der Postbote habe möglicherweise einen Brand verhindert und „vorbildlich gehandelt“. Zudem habe der Postbote den Bewohner gekannt.

Mein lieber Schwan

Wegen eines Schwans die Polizei rufen - ist das nicht etwas übertrieben? Ein Mann, der in seinem Garten am Wochenende Besuch von einem Schwan bekommt, entscheidet sich dafür. Er befürchtet, dass der Schwan auf die nahegelegene Straße geht. Und tatsächlich: Als die Beamten eintreffen, spaziert das Tier bereits auf der Fahrbahn. Erst als die Polizisten auf den Schwan zugehen und einfangen wollen, entscheidet sich dieser, davon zu fliegen.

Für störende Tiere sei die Polizei grundsätzlich die falsche Stelle, sagt Uwe Stürmer. Wenn aber eine Gefahr bestehe, könne die Polizei durchaus hinzugerufen werden. Im Fall mit dem Schwan hätte es zu einem Verkehrsunfall kommen können. Deshalb sei der Anruf des Mannes gerechtfertigt. „Eigentlich wäre hier der Tiernotdienst zuständig, aber wie so oft am Wochenende ist die Polizei die Einrichtung, die man anruft“, sagt Uwe Stürmer.

Kamele aus dem Morgenland

Keine Rinder, auch keine Pferde, sondern drei Kamele machen sich auf den Weg durchs Allgäu. Passanten entdecken die Exoten mitten in der Nacht auf Bahngleisen und rufen die Polizei. Die Beamten sperren den Gleisabschnitt. Das Einfangen der Kamele bleibt ihnen aber erspart. Die Tiere sind aus einem Zirkus ausgebüxt, der in der Nähe gastiert. Von ihren Besitzern werden sie zurück in den Stall gebracht.

„Das ist schon ein außergewöhnlicher Fall, der ein bisschen an die Kamele im Morgenland erinnert“, sagt Uwe Stürmer. „Da ist Improvisationstalent gefordert.“ Denn spezielle Schulungen für den Umgang mit einzelnen Tierarten gebe es für die Beamten nicht.

Einige Polizisten brächten aber Erfahrung aus der Landwirtschaft mit. Sie wüssten, wie man zum Beispiel eine Kuh wieder einfängt - ohne sich ernsthaft zu gefährden. Uwe Stürmer sagt: „Was wir haben sind Polizeihundeführer, die sich sehr gut mit Hunden auskennen.“