Die Zehntscheuer Ravensburg hat ihr Frühjahrsprogramm gestartet

Mit dem umjubelten Myle-Konzert hat kürzlich das Zehntscheuer-Frühjahrsprogramm begonnen. Bis in den Mai hinein gibt es zahlreiche weitere Konzerte.

Christian Kjellvander & Band aus Schweden beweisen bereits am Donnerstag, 14. März, dass auch im Norden stilvolle Lässigkeit zwischen Americanaästhetik und hymnischer Melancholie gepflegt wird. Einen Tag später wird die in der Region bekannte „Stangenbohnenpartei“ mit „Weltmusik aus dem Allgäuer Garten“ den Saal verzaubern, teilen die Veranstalter mit.

Christian Kjellvander aus Schweden kommt am 14. März mit seiner Band nach Ravensburg. (Foto: Veranstalter )

Verlegt wurde das Konzert vom Fjarill Quartett - vom 16. März auf den 12. Oktober. Laut Pressemitteilung steht dem nächsten „Let’s dance“-Tanzabend mit der Musik von DJ Olly am 19. März aber nichts im Wege. Auch das Bandfestival der Musikschule Ravensburg habe schon Tradition, heuer geht es am 21. März über die Bühne. Dort gastiert am Tag darauf dann auch der bayerische Liedermacher Werner Schmidbauer, um sein neues „Mia san Oans“-Programm zu spielen.

Songs voller Wärme

Christina Lux und Oliver George werden am 23. März ihre Songs voller Wärme anbieten und etliche Gitarren sowie Perkussion dabei haben. Die Essenz des „Ganes“-Klangs steht für Gründonnerstag, 28. März, auf dem Programm, wenn die Südtiroler Schwestern Schuen zusammen mit Multiinstrumentalist Johannes Bär und Gitarrist Raffael Holzhauser unter dem Motto „Or brüm - cordes y fle“ für Stadelmusik sorgen.

Der April startet am 5. des Monats mit dem Folkrock von „John Garner“, ehe Jamila & the Other Heroes ihren psychedelischen Wüstenfunk mit klarer politischer Haltung verbinden - zugunsten von Vielfalt und Miteinander. Das Jeff Beck Tribute-Konzert am 7. April erinnert dann an einen außergewöhnlichen Gitarristen, heißt es in der Ankündigung.

Hier ist Impro gefragt

Die „Impro Song Slam Show“ bringt fünf Improspielerinnen und -spieler am 12. April für einen Abend voller Überraschungen zusammen, ehe die „Curly Strings“ aus Estland ihren Folk- und Bluegrass-Sound mit Pop-Appeal mischen (13. April). Mit Sängerin Eleanor Shanley und Gitarrist Mike Hanrahan bringen zwei Größen des Irish Folk ihre Songerinnerungen an Ronnie Drew („Dubliners“) am 18. April nach Ravensburg, bevor einen Tag später der unnachahmliche Folkrock von „Hiss“ erklingen wird.

Die „Curly Strings“ aus Estland spielen am 13. April in Ravensburg. (Foto: Maris Savik )

Nachgeholt wird der im Dezember ausgefallene Auftritt des Friend’n’Fellow-Duos (20. April), nur noch wenige Restkarten sind für die Akkordeonale am 25. April erhältlich. „Bluegrass Cash“ sind die wohl einzige Band, die die US-Songlegende Johnny Cash im Appalachenstil interpretiert, schreiben die Veranstalter. Sie kommen am 26. April, bevor am Tag darauf der Retrosoul von Ina Forsman & Band erklingt. In den Mai getanzt wird dann am 30. April, DJ Olly legt auf.

Aufstrebende Bands der Region

Im Mai spielt zunächst das Jakob Manz Project ungezügelten Jazz (2. Mai), ehe mit Werner Dannemann & Friends eine Institution der württembergischen Bluesszene das Publikum begeistern wird (4.Mai). Das Popbüro Bodensee/Oberschwaben präsentiert schließlich am 10. und 11. Mai aufstrebende Bands der Region. Und am 18. Mai folgt ein weiterer „Ravensburg slammt!“-Abend.

Weitere Infos und Tickets: www.zehntscheuer-ravensburg.de