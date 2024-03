Wenn Menschen häufiger mit dem Bus fahren sollen statt mit dem Auto, dann müssen Strecken, Zeiten und Haltestellen möglichst passgenau auf die Bedürfnisse der Fahrgäste zugeschnitten werden.

Die Städte und Gemeinden im Mittleren Schussental sind sich einig, dass das nur funktionieren kann, wenn die Kommunen selbst das Steuerrad in der Hand haben. Die Organisation des ÖPNV in Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt soll deshalb von 2027 an in den Rathäusern erfolgen.

Den privaten Busunternehmen rund um das Schussental, die den Stadtbus bislang bedienen, sehen in den Plänen wenige Chancen und viele Risiken.

Die versammelten kommunalen Kapazitäten am Steuer: Da kann nichts mehr schiefgehen für den neuen Schussentalexpress. Der Busverkehr im Schussental rauscht nur noch so. Und das alles total klimaneutral. Neutralisiert sind dann auch die lästigen privaten Unternehmer. (Foto: Karikatur: Rainer Weishaupt )

Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zunächst müssen die Gemeinderäte von Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt den Plänen noch zustimmen.

Karikaturist Rainer Weishaupt und die Redaktionsmitglieder der SZ Ravensburg haben sich in der Zwischenzeit überlegt, wie es aussehen könnte, wenn die Oberhäupter der vier Kommunen das Steuer übernehmen.