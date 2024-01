Für die nächsten drei Wochen soll in der Ravensburger Stadtkirche wieder ein Ort für Begegnung entstehen. Die Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen und das Diakonische Werk OAB im Kirchenbezirk Ravensburg laden ein: Essen und Vesper, Gespräche und Tischgemeinschaft, Frisör und Fußpflege, Leib und Seele, Andachten und Kultur. Laut Pressemitteilung ist die Vesperkirche auch 2024 wieder „Offen für alle“. Mit insgesamt bis zu 400 Ehrenamtlichen soll die Ravensburger Stadtkirche erneut ein „Zuhause auf Zeit“ werden.

Das Jahresthema der Vesperkirche lautet diesmal „Sozial.Gerecht.Nachhaltig - Klima Wandeln“. Dabei gehe es den Trägern vor allem auch um das soziale Klima, um das Miteinander und um die Menschen, die mit finanziellen Benachteiligungen zurechtkommen müssen. Bei einem Themenabend soll dieses soziale Klima aber auch mit allen Umweltthemen zusammengebracht werden.

Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie nachhaltig können wir leben, und zu welchen Lasten geht das? Wie fordern die klimatischen Veränderungen insbesondere benachteiligte Personengruppen heraus (Hitze in ungedämmten Dachgeschosswohnungen, Schimmel im Keller)? Welche innovativen Ansätze gibt es, hier soziale Gerechtigkeit zu schaffen? Und wie ist das mit dem sozialen Klima und den Spaltungen, Verwerfungen und einem rauen Umgangston?

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Der Themenabend ist am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr. Professor Johannes Eurich vom Diakoniewissenschaftlichen Institut in Heidelberg wird als Referent aus Forschungen und vielen Gesprächen mit Tiefgang und auch einer Heiterkeit berichten. Der Abend soll mit einem inhaltlichen Impuls starten und dann in einer Runde mit verschiedenen Akteuren aus Ravensburg diskutiert werden.

Eröffnet wird die Vesperkirche Ravensburg am Montag, 15. Januar, um 18 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach gibt es folgende weitere Kulturveranstaltungen: Donnerstag, 18. Januar, 19 Uhr: Musik und Märchen; Samstag, 20. Januar, 19 Uhr: Old Bottle Band; Sonntag, 21. Januar, 15.30 Uhr: Barny Bitterwolf; Montag, 22. Januar, 19 Uhr: Kreisverbandsseniorenorchester; Dienstag, 23. Januar, 19 Uhr: Shakin’ pins; Freitag, 26. Januar, 19 Uhr: Band ohne Namen; Sonntag, 28. Januar, 15.30 Uhr: Spielenachmittag/19 Uhr: Gospelchor Unity; Dienstag, 30. Januar, 19 Uhr: Oberschwäbisches Kammerorchester; Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr: Themenabend mit Professor Johannes Eurich; Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr: Voice affair; Freitag, 2. Februar, 19 Uhr: Mehlsäcke.

Komplett aus Spenden finanziert

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, ist die Vesperkirche ein ausschließlich aus Spenden finanziertes Projekt. Durch eine finanzielle Unterstützung wird ermöglicht, dass auch schwächer gestellte Menschen ein gutes Mittagessen bekommen und alle anderen Unterstützungsangebote kostenfrei zur Verfügung stehen.

Das Spendenkonto der Vesperkirche: SozialBank, IBAN: DE26 5206 0410 0000 5554 44, Stichwort: Vesperkirche Ravensburg. Kontakt bei den Zieglerschen: Vanessa Raichle, Referentin Freiwilligenmanagement & Armutsdiakonie, Mail: [email protected], Telefon: 07503/929253 oder Handy 0151/18236780.