Die Towerstars überzeugen in Kassel

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend bewiesen, dass sie auch in dieser Saison zu den Topteams der Deutschen Eishockey-Liga 2 zählen möchten. Beim Tabellenführer Kassel Huskies gewannen die Oberschwaben nach einer starken und hoch konzentrierten Leistung mit 3:2. „Wir sind sehr glücklich, hier gewinnen nicht viele Mannschaften“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross. Am Sonntag (18.30 Uhr/SpradeTV) treffen die Towerstars in der CHG-Arena auf den EHC Freiburg.

Pertuch steht wieder zwischen den Pfosten

Durchaus überraschend war die Torwartentscheidung von Majoross. Nach seinem tollen Auftritt gegen den EV Landshut durfte der 18-jährige Nico Pertuch auch beim Tabellenführer starten. Er sah, wie seine Mannschaft schon nach 30 Sekunden die erste dicke Chance hatte. Robbie Czarnik scheiterte an Kassels Goalie Philipp Maurer. Zum ersten Mal richtig eingreifen musste Pertuch gegen Hans Detsch (4.).

Zum ersten Mal spielten die Towerstars am Freitag komplett mit Halsschutz. Nach dem tödlichen Horrorunfall des ehemaligen DEL-Profis Adam Johnson in England hatte die DEL2 angekündigt, den schnittfesten Halsschutz spätestens zu Beginn der Play-offs der laufenden Saison einführen zu wollen. Sowohl die Huskies als auch die Towerstars haben von ihren Ausrüstern schon das Material bekommen - bei Kassel verzichteten aber noch einige Spieler auf den Extraschutz.

Sehr konzentrierter Eindruck von Beginn an

Die Towerstars machten beim Favoriten einen sehr konzentrierten Eindruck. Nach einem Scheibengewinn an der rechten Bande zog Maximilian Hadraschek in der 16. Minute frei zum Tor, doch Maurer gewann das Duell. Kurz darauf war der Huskies-Goalie bezwungen. Nach dem Schuss von Oliver Granz sprang der Puck von der Bande zurück vors Tor, dort schaltete Lukas Mühlbauer schnell und bugsierte die Scheibe über die Linie. Es war das zweite Saisontor des jungen Stürmers. „Wir können zufrieden sein“, sagte Granz in der ersten Drittelpause bei SpradeTV. „Es ist ein schnelles und direktes Spiel, so wie man es erwarten konnte.“

Das galt auch noch nach dem zweiten Abschnitt. Auch in die zweite Pause gingen die Towerstars mit einer Führung. Allerdings gingen die ersten Minuten des zweiten Drittels klar an Kassel. Die Huskies machten mehr Druck in der Offensive und kamen so zwangsläufig zu guten Chancen. Yannik Valenti zog in der 25. Minute ab, doch Pertuch hielt den Puck stark mit der Fanghand. Kurz darauf versuchte es Carson McMillan in Baseballmanier, doch die Scheibe ging knapp über das Ravensburger Tor. Schließlich schaffte Kassel aber den Ausgleich: Alec Ahlroth legte den Puck quer, Tristan Keck verzögerte vor Pertuch und überwand Ravensburgs Goalie mit der Rückhand zum 1:1 (28.).

Siegtreffer in doppelter Überzahl

Lange Freude am Ausgleich hatten die Huskies allerdings nicht. In der 30. Minute gab es einen Premierentreffer: Tim Gorgenländer zog aus halbrechter Position ab, der Puck rutschte Maurer zum 1:2 durch - es war Gorgenländers erster DEL2-Treffer seiner Karriere. Entsprechend breit war sein Grinsen.

Die Towerstars knüpften an ihren guten Auftritt aus dem Spiel gegen Landshut an. Nun galt es, diese Führung im Schlussdrittel zu behaupten. Doch nach nicht einmal einer Minute im dritten Drittel musste Fabian Dietz wegen einer Spielverzögerung auf die Strafbank. Lange zeigte Ravensburg wieder ein starkes Unterzahlspiel, doch dann traf Maximilian Faber von der blaue Linie doch noch zum 2:2.

Die Partie wurde etwas hitziger, die Zweikämpfe intensiver. Auf beiden Seiten gab es umstrittene Strafen - zum Ärger der Huskies gerieten die Gastgeber in der 49. Minute in doppelte Unterzahl. Das nutzte Ravensburg direkt aus. Charlie Sarault passte zu Czarnik, der traf mit einem satten Schuss zum 3:2. „Unsere Specialteams waren sehr gut“, lobte Majoross. Zum dritten Mal führten die Towerstars. Die Huskies zogen das Tempo an, doch als Maurer für einen sechsten Feldspieler vom Eis ging, leisteten sich die Gastgeber eine Strafe wegen zu vieler Strafen auf dem Eis. 0,3 Sekunden vor Schluss hatte Joel Lowry dann aber doch noch die Chance zum Ausgleich, aber Pertuch hielt den Sieg fest. „Ravensburg hat verdient gewonnen“, meinte Kassels Trainer Bohuslav Subr. „Wir hatten zu viele Höhen und Tiefen in unserem Spiel.“

Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 (18:51) Lukas Mühlbauer (Granz), 1:1 (27:53) Tristan Keck (Ahlroth), 1:2 (29:34) Tim Gorgenländer (Calce), 2:2 (42:39 ÜZ) Maximilian Faber (Lowry), 2:3 (48:44 ÜZ2) Robbie Czarnik (Sarault) - Strafen: Kassel 10 Minuten, Ravensburg 6 Minuten - Zuschauer: 3276.