Die Towerstars treffen zu selten

Ravensburg / Lesedauer: 4 min

Mit erst zwei Toren und noch ohne Vorlage ist Towerstars-Stürmer Robbie Czarnik (re., gegen Kassels Andrew Bodnarchuk) weit weg von seiner Form aus der Meistersaison. (Foto: Felix Kästle )

Die Ravensburger Defensive war in der DEL2 in den vergangenen beiden Spielen gut. In der Offensive haperte es. Dem kommenden Gegner geht es allerdings viel schlechter.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 18:00 Von: Thorsten Kern