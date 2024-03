Die Ravensburg Towerstars stehen kurz davor, das Play-off-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey-Liga 2 über einen Umweg doch zu erreichen. Im ersten Spiel der Pre-Play-offs gewannen die Ravensburger am Mittwochabend gegen den EHC Freiburg vor einer spärlichen Kulisse mit 6:1 und brauchen nur noch einen weiteren Erfolg, um das Viertelfinale gegen die Eisbären Regensburg zu erreichen.

Nach dem ersten Tor lief es besser, da war vieles einfacher. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

Die jüngsten Auftritte der Towerstars hatten vielen Zuschauern ganz offensichtlich nicht mehr gefallen. Denn zum Start der Pre-Play-offs war die CHG-Arena noch nicht mal halbvoll - letztlich kamen magere 1644 Fans in die Halle. Die brauchten zunächst ein bisschen Geduld, wurden dann aber im zweiten Drittel mit einem Feuerwerk der Towerstars auf dem Eis belohnt. Das erste Tor von Fabian Dietz wirkte wie eine Erlösung für die Ravensburger. "Nach dem ersten Tor lief es besser, da war vieles einfacher", meinte Trainer Gergely Majoross.

Vier Tore in fünf Minuten entscheiden das Spiel

Danach waren sie klar tonangebend und schossen innerhalb von fünf Minuten vier weitere Tore. Die Partie war beim Stand von 5:0 nach dem zweiten Drittel entschieden. Das war so zu Beginn der Partie nicht unbedingt zu erwarten. Für den EHC Freiburg war es nach dem Saisonverlauf ein Gewinn, in den Pre-Play-offs auflaufen zu dürfen. Zwischendurch waren die Freiburger sogar mal Tabellenletzter.

Für die Towerstars dagegen waren die Pre-Play-offs eigentlich lange nur ein Randaspekt, durch schwache Leistungen gegen Ende der Hauptrunde rutschte der Meister aber doch noch aus den Top 6 heraus. Stürmer Maximilian Hadraschek musste in der Not als Verteidiger aushelfen. Kleinere Veränderungen nahm Trainer Gergely Majoross auch in den Sturmreihen vor, so spielte etwa Nick Latta in der ersten Reihe und Robbie Czarnik stattdessen in der zweiten Reihe.

Es ließ sich am Mittwoch zunächst prima über Rahmenbedingungen, Reihenzusammenstellungen und über die verletzt im VIP-Raum sitzenden Verteidiger Oliver Granz, Julian Eichinger und Pawel Dronia diskutieren. Oder darüber, dass der Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi wie der Trainer und die Co-Trainer hinter der Spielerbank stand.

Lukas Bender erzielt sein erstes Tor

Denn auf dem Eis passierte in den ersten 20 Minuten wenig. Beide Teams waren zwar je einmal in Überzahl, beide Powerplays waren allerdings schwach. Die Ravensburger spielten nicht frei auf. Es stand allerdings auch eine ganze Menge auf dem Spiel.

Im zweiten Drittel zeigten die Towerstars, was sie draufhaben. In der 28. Minute fuhr Robbie Czarnik mit viel Tempo auf der rechten Seite ins Angriffsdrittel und brachte die Scheibe aufs Tor. Den Abpraller von Cerveny versenkte Fabian Dietz zum 1:0. Zum ersten Mal seit Wochen waren die Towerstars in eigener Halle in Führung gegangen. Danach folgte eine Druckphase der Towerstars, ein weiterer Treffer von Dietz in Überzahl wurde nicht gegeben, weil er die Scheibe mit dem Schlittschuh gekickt hatte.

Nach dem ersten Gegentor haben wir die Kontrolle verloren. Freiburgs Trainer Timo Saarikoski

Gefährlich wurde es, als Freiburgs Topscorer Parker Bowles in Unterzahl konterte und alleine durch war - doch Sharipov parierte höchst sehenswert. Doch der Rest des Drittels gehörte den Towerstars, die jetzt absolut befreit wirkten. Sam Herr legte mit einer schönen Einzelaktion das 2:0 nach, ehe Ralf Rollinger viel Übersicht bewies und Lukas Bender dessen erstes DEL2-Tor auflegte.

Dass Dietz kurz vor dem 3:0 ein weiteres Tor aberkannt wurde, weil die Schiedsrichter zu früh abgepfiffen hatten, wurde nicht zum großen Aufregerthema. "Nach dem ersten Gegentor haben wir die Kontrolle verloren", sagte Freiburgs Trainer Timo Saarikoski.

Viel Härte ganz am Schluss

Denn zwei Minuten nach Benders Treffer legte Nick Latta das 4:0 nach. „Der ERV ist wieder da“, sangen die Fans. Und wie die Ravensburger wieder da waren. Zu guter Letzt hämmerte Charlie Sarault die Scheibe drei Sekunden vor Ende des Drittels noch rechts in den Winkel zum 5:0. Für Cerveny war der Abend nach dem zweiten Drittel beendet, im dritten Drittel durfte der frühere Lindauer David Zabolotny ran.

Dessen Start hätte kaum unglücklicher sein können. Ein Schuss von Dietz rutschte ihm durch die Schoner - 6:0 (42.). Ludwig Nirschl erzielte den Ehrentreffer (51.), ehe Louis Latta und Nick Masters sowie Luigi Calce und Philipp Wachter am Schluss für Härte sorgten. Das gab insgesamt noch 60 Strafminuten. "Es war nicht mehr als der erste Sieg in der Serie", warnte Majoross vor zu früher Euphorie.

Ravensburg Towerstars - EHC Freiburg 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

Tore: 1:0 (27:09) Fabian Dietz (Czarnik, Hübner), 2:0 (34:47) Sam Herr (N. Latta), 3:0 (35:52) Lukas Bender (Rollinger, L. Latta), 4:0 (37:52) Nick Latta (Pfaffengut), 5:0 (39:57 ÜZ) Charlie Sarault, 6:0 (41:46) Fabian Dietz, 6:1 (50:09) Ludwig Nirschl (Linsenmaier, Reisnecker) - Strafen: Ravensburg 18 Minuten + 20 (L. Latta, Stockschlag), Freiburg 18 Minuten + 20 (Masters, Stockcheck) - Zuschauer: 1644.