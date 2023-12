Die Towerstars kassieren eine herbe Klatsche

Die Ravensburg Towerstars haben das letzte Spiel vor der kurzen Weihnachtspause im zweiten Drittel verloren. Bei den Eispiraten Crimmitschau kassierten die Ravensburger im Mitteldrittel zu viele Strafen - am Ende verloren die Oberschwaben das Duell in der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit 2:6.

„Der Anfang war holprig, in den ersten beiden Dritteln haben wir zu viele Fehler gemacht“, sagte Daniel Schwaiger bei SpradeTV. Weiter geht es für die Towerstars am 2. Weihnachtstag (18.30 Uhr/CHG-Arena) gegen die Starbulls Rosenheim.

Debüt auf der Bank für ein junges Talent

Ein ganz besonderer Abend war es für Alexander Rudkovski. Vor einer Woche ist der Stürmer des EV Ravensburg 18 Jahre alt geworden, am Freitag stand er erstmals im Profikader der Towerstars. Das lag natürlich an Ausfällen: So fehlten im Sturm Fabian Dietz und Luigi Calce. Im Tor stand Nico Pertuch, sein Back-up in Sachsen war Nico Wiens - denn auch der Ex-Crimmitschauer Ilya Sharipov fehlte.

Personell waren die Towerstars also nicht in Topform. Punkte wollte Trainer Gergely Majoross dennoch mit nach Hause nehmen. Doch schon das erste Drittel war nicht gut genug. „Beim Aufbau müssen wir schneller und konzentrierter sein“, meinte Louis Latta in der ersten Pause bei SpradeTV. Immer wieder waren die Ravensburger in der Defensive zu weit weg von den Gegenspielern. Immer wieder nahmen die Eispiraten Pertuch die Sicht. Und immer wieder zogen die Crimmitschauer aus der Distanz ab.

Schnelle Antwort von Matt Alfaro

Nach einem Bullygewinn von Tobias Lindberg in der siebten Minute zog Mario Scalzo direkt ab - 1:0. In der 17. Minute hatte Ole Olleff an der blauen Linie zu viel Platz, vor dem Tor stand Vincent Saponari und hielt die Kelle rein - 2:0. Auf dieses zweite Gegentor fanden die Towerstars immerhin eine schnelle Antwort. Matt Alfaro legte die Scheibe an der Bande geschickt an Felix Thomas vorbei und war dann auch schneller als der Eispiraten-Verteidiger. Vor Goalie Oleg Shilin blieb Alfaro eiskalt und verkürzte 40 Sekunden später auf 1:2.

Die Towerstars waren wieder drin in der Begegnung und hatten auch den besseren Start ins zweite Drittel. Doch dann nahmen sich die Gäste selbst aus dem Spiel. Erst musste Charlie Sarault auf die Strafbank, gut eine Minute später folgte Florin Ketterer. Die doppelte Überzahl nutzte Crimmitschau aus und kam durch Henri Kanninen zum 3:1 (29.). Die weitere Unterzahl überstanden die Towerstars zwar, brachten aber kaum die Scheibe aus dem eigenen Drittel und mussten gleich wieder mit einem Mann weniger agieren, weil nun Robbie Czarnik eine Strafe aufgebrummt bekam.

Sogar in Unterzahl hat Crimmitschau gute Chancen

Wieder lief die Scheibe bei den Eispiraten gut, Colin Smith passte quer zu Tobias Lindberg, und der zog direkt ab - 4:1 (33.). Es war ein Drittel zum Vergessen für die Ravensburger. Und es wurde noch schlimmer. Nach einem Riesenbock vor dem eigenen Tor erhöhte Ladislav Zikmund sogar auf 5:1 (35.). In der eigentlichen Paradedisziplin Powerplay waren die Towerstars dann sogar kurz davor, sogar das sechste Gegentor zu kassieren. Doch Pertuch zeigte gegen Thomas Reichel und Zikmund zwei herausragende Paraden. Überhaupt war der 18-jährige Goalie ein Garant dafür, dass es nicht noch schlimmer wurde aus Sicht der Gäste.

Dennoch war die Partie vor dem Schlussdrittel so gut wie entschieden. Zwar kamen die Towerstars durch Nick Latta zum frühen Anschlusstreffer (44.), aber sie nahmen sich den möglichen Schwung gleich selbst wieder durch eine weitere Strafzeit. Anschließend gab es eine Druckphase der Towerstars, allerdings ohne einen weiteren Treffer. Fünf Minuten vor Schluss nutzte Majoross das letzte Mittel und nahm Pertuch für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Vorne gab es in Überzahl noch einen Pfostentreffer von Sam Herr, hinten aber das 2:6 ins leere Tor durch Vincent Saponari.

Eispiraten Crimmitschau - Ravensburg Towerstars 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Tore: 1:0 (6:15) Mario Scalzo (Lindberg), 2:0 (16:18) Vincent Saponari (Olleff, Zikmund), 2:1 (16:59) Matt Alfaro (N. Latta, Ketterer), 3:1 (28:51 ÜZ2) Henri Kanninen (Smith), 4:1 (32:27 ÜZ) Tobias Lindberg (Smith), 5:1 (34:32) Ladislav Zikmund (Reichel), 5:2 (43:45) Nick Latta (Gorgenländer, Alfaro), 6:2 (58:37 empty net) Vincent Saponari (Smith, Kanninen) - Strafen: Crimmitschau 2 Minuten, Ravensburg 10 Minuten - Zuschauer: 2429.