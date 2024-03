Nun sind es für die Ravensburg Towerstars also doch die Pre-Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga 2 geworden. Statt ein paar freier Tage und dem Viertelfinalbeginn am Mittwoch, 13. März, muss der amtierende Meister bereits ab diesem Mittwoch (20 Uhr/CHG-Arena) gegen den EHC Freiburg ran.

Wir sind selber schuld. Towerstars-Geschäftsführer Daniel Heinrizi

Wer zwei Spiele gewinnt, steht doch noch im Viertelfinale, für den Verlierer ist die Saison beendet. In der DEL bangen wie im Vorjahr die Augsburger Panther - es gibt wieder Wochen der Ungewissheit.

Wie laufen die Pre-Play-offs?

Die Towerstars treffen als Siebter nach der Hauptrunde auf den Zehnten EHC Freiburg. Die Lausitzer Füchse haben zunächst Heimrecht gegen den EC Bad Nauheim. Bedeutet: Der Meister (Ravensburg) und der Vizemeister (Bad Nauheim) der vergangenen Saison müssen in den Pre-Play-offs um die letzten beiden Tickets für das Play-off-Viertelfinale kämpfen. Wer zwei Spiele gewinnt, ist weiter. „Wir sind selber schuld“, sagt der Towerstars-Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. Die vergangenen Spiele seien „frustrierend“ gewesen, meint Heinrizi. „Die Spieler waren verkrampft und verängstigt.“

Vor dem Heimspiel am Mittwochabend nimmt Heinrizi die Führungsspieler der Towerstars in die Pflicht. „Sie sind gefragt und müssen Verantwortung übernehmen. Sie müssen die Richtung auf dem Eis vorgeben.“

Wie ist die Kadersituation?

In den Spielen gegen Freiburg müssen die Towerstars auf jeden Fall weiter auf Julian Eichinger, Pawel Dronia und Oliver Granz verzichten. „Die jungen Verteidiger haben es ganz gut gemacht“, sagt Heinrizi. Die erfahrenen - und offensivstarken - Verteidiger können Lukas Bender und Niklas Hübner aber natürlich nicht komplett ersetzen. „An der blauen Linie hat uns da ein bisschen die Ruhe gefehlt“, meint Heinrizi zum Spiel seiner Mannschaft am Sonntag in Krefeld (1:3).

Der Förderlizenzspieler Daniel Schwaiger darf in den Play-offs nicht für Ravensburg spielen, weil er in der Hauptrunde nicht auf die nötige Anzahl von Spielen gekommen ist.

Warum muss Augsburg zittern?

Als Tabellenletzter der DEL stehen die Augsburger Panther seit dem Wochenende als sportlicher Absteiger in die DEL2 fest. Allerdings: Nur die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine stehen als aufstiegsberechtigte Clubs in den DEL2-Play-offs.

Es zeigt einmal mehr die Ausgeglichenheit der Liga. Heinrizi über Dresden und Bietigheim

Die Dresdner Eislöwen und die Bietigheim Steelers wollten zwar ebenfalls um den Aufstieg kämpfen - stehen nun als Vorletzter und Letzter aber in der Abstiegsrunde. „Das hätte man vor der Saison nicht erwartet“, gibt Heinrizi zu. „Es zeigt aber einmal mehr die Ausgeglichenheit der Liga.“ Viele Teams haben aufgerüstet - auch finanziell. Etwa die Eisbären Regensburg oder die Eispiraten Crimmitschau, die in der Hauptrunde Zweiter und Dritter wurden.

Wie in der vergangenen Saison, als Augsburg schon einmal sportlich abgestiegen war, blicken die Panther nun gebannt auf die Play-offs der DEL2. Vielleicht scheitern Kassel und Krefeld wieder - dann würde Augsburg abermals mit Glück in der DEL bleiben. „Das ist für die Kollegen dort nicht schön, es ist eine Hängepartie“, sagt Heinrizi. „Aber Augsburg hat die letzten zehn Spiele schwach gespielt, während Iserlohn aufgeholt hat.“ Zweimal in Folge Letzter zu werden „ist nun mal die Realität“, so der Towerstars-Geschäftsführer.

Was muss sich bei den Towerstars verbessern?

Ganz klar: Die Torausbeute. „Wir müssen realistisch sein, das war zuletzt zu wenig“, sagt Heinrizi. Gegen Dresden blieb Ravensburg torlos, gegen Bietigheim, Weißwasser und Krefeld gab es jeweils nur einen Treffer nach regulärer Spielzeit. Zu wenig, um Spiele zu gewinnen.

Von den letzten zehn Spielen der Hauptrunde haben die Towerstars nur eins (!) nach regulärer Spielzeit gewonnen. Dreimal gab es wenigstens den Zusatzpunkt, sechsmal blieben die Ravensburger punktlos. So geht es nun eben in die Pre-Play-offs. „Ich hoffe, die Mannschaft steigert sich und zieht ins Viertelfinale gegen Regensburg ein“, meint Heinrizi.

Pre-Play-off-Termine der Ravensburg Towerstars

Towerstars - EHC Freiburg (Mi., 20 Uhr); Freiburg - Towerstars (Fr., 19.30 Uhr); falls nötig: Towerstars - Freiburg (So., 18.30 Uhr). Alle Partien werden bei SpradeTV übertragen.