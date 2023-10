Die Talfahrt der Towerstars geht weiter

Stark verbessert, aber die Talfahrt geht weiter: Die Ravensburg Towerstars haben sich am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2 vehement gegen eine Niederlage gestemmt. Doch gegen den Spitzenreiter Kassel Huskies verloren die Towerstars aufgrund der erneut mangelhaften Chancenverwertung mit 0:1. „Das war die richtige Antwort meiner Mannschaft“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross trotz der Niederlage. „Das muss jetzt in den nächsten Spielen unser Standard sein.“

Die Fans sorgen für viel Stimmung auf den Rängen

An den Fans lag es am Freitagabend in der CHG-Arena ganz sicher nicht. Es waren zwar nur knapp über 2000 Zuschauer in der Halle. Aber die machten vom ersten Bully an richtig gute Stimmung und versuchten, ihre Mannschaft so zu unterstützen. Das klappte auch. Die Ravensburger zeigten im ersten Drittel einen der besten Abschnitte in dieser Saison. Hinten engagiert und konzentriert, dazu mit dem nötigen Tempo in der Offensive ‐ und auch ein paar gute Chancen sprangen dabei heraus. Kapitän Sam Herr traf nach schönem Solo das Außennetz, in Überzahl hatten Nick Latta und Fabian Dietz gute Gelegenheiten.

Den Tabellenführer hielten die Towerstars in der Defensive ganz gut in Schach. Ganz ohne Chancen blieben die starken Huskies natürlich nicht. Beim Schuss von Tristan Keck war Goalie Ilya Sharipov zur Stelle, auch die Großchance mit Ablauf einer Überzahl von Yannik Valenti entschärfte der Towerstars-Goalie.

Viele Strafen im zweiten Drittel

Die Ravensburger und ihre Anhänger durften zufrieden sein. Der Auftritt in den ersten 20 Minuten war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung nach den zuletzt doch dürftigen Auftritten. Allerdings: Mit dem Ende des ersten Abschnitts handelte sich Matt Alfaro noch eine Strafe ein ‐ die Towerstars mussten das zweite Drittel in Unterzahl beginnen.

Da spielten die Ravensburger aber sehr aufmerksam ‐ und Kassel relativ schlecht. In der Folge nahm die Härte in der Begegnung zu. Weite Teile des Drittels wurden nicht im fünf gegen fünf gespielt. Den Platz auf dem Eis nutzten beide Mannschaften für gute bis sehr gute Chancen. Nach einem Katastrophenpass von Matt Alfaro hatte Pierre Preto freie Bahn, schoss aber drüber. In Unterzahl konterte Lukas Mühlbauer nach starkem Puckgewinn. Der Towerstars-Stürmer kam zwar zu Fall, die Schiedsrichter, die teils sehr kleinlich pfiffen, hatten in dieser Szene aber keine Strafe gesehen.

An Goalie Hufsky kommen die Towerstars nicht vorbei

Nachdem die Towerstars in einer weiteren Überzahlsituation weitere Chancen vergeben hatten, schlugen die Huskies im Stile einer Spitzenmannschaft zu. Darren Mieszkowski mit der Rückhand zu Tristan Keck, der vernaschte Goalie Sharipov ‐ 1:0 für Kassel. „Wir haben eine Chance in einem engen Spiel genutzt“, freute sich Kassels Trainer Bohuslav Subr. Die Towerstars waren ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft auf dem Eis. Doch die Chancenverwertung war einmal mehr alles andere als optimal. Im Powerplay vergaben Robbie Czarnik und Maximilian Hadraschek sogar eine Dreifachchance.

Es war vor dem Schlussdrittel aber immer noch alles drin für den Meister. Doch die Towerstars brachten die Scheibe nicht hinter die Linie. Auch Hadraschek und Alfaro nicht, als Goalie Kristian Hufsky schon am Boden lag. Dass die Oberschwaben die Huskies in der Defensive gut im Griff hatten, war daher nur ein schwacher Trost. Oder wie es ein Zuschauer auf der Haupttribüne zusammenfasste: „Es war viel besser, aber noch nicht gut genug.“ Und so verpuffte auch ein letztes Powerplay fast wirkungslos. Immerhin: Die Towerstars wurden mit Applaus von ihrem Publikum verabschiedet.

Die Statistik zum Spiel

Ravensburg Towerstars ‐ Kassel Huskies 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). ‐ Tor: 0:1 (36:05) Tristan Keck (Mieszkowski, Weidner) ‐ Strafen: Ravensburg 8 Minuten, Kassel 10 Minuten ‐ Zuschauer: 2008.