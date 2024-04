Mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den SV Weingarten hat sich der Tabellenzweite SV Oberzell am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Bodensee in Sachen Meisterschaft eine glänzende Ausgangsposition für das anstehende Gipfeltreffen am kommenden Wochenende beim Spitzenreiter SV Vogt verschafft. Mit einem Sieg würde der SVO nämlich auf Rang eins springen, nachdem der SV Vogt beim SV Kressbronn nicht über ein 2:2 hinauskam.

„Wir haben uns den Punkt verdient“, sagte Mico Susak, Trainer des SV Kressbronn, nach dem späten 2:2-Ausgleich von Elias Wiesener. Er traf in Minute 86 per Freistoß gegen den SV Vogt. Der Spitzenreiter führte zweimal. Bereits nach zwei Minuten traf Julian Wucher für die Gäste. Nur sieben Minuten später glich Iven Kopfsguter per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In der Folge waren die Gastgeber aktiver, aber Vogt hatte durch Torjäger Manfred Kraus die nächste dicke Chance. Sein Freistoß klatschte an die Latte, sprang auf die Linie und von dort dann wieder raus. Aber in Hälfte zwei klappte es mit dem 2:1: Marco Pöckl brachte Vogt per Foulelfmeter mit 2:1 in Front (52.). Vogt drängte weiter, traf aber nicht mehr. Das tat auf der anderen Seite Elias Wiesener und so endete die Partie 2:2.

Platzverweis schmerzt den SV Oberzell

Der SV Oberzell tat sich beim 2:1-Derbysieg gegen den SV Weingarten schwer. Hätte Marcel Bachhofer in der Nachspielzeit gegen zu weit aufgerückte Oberzeller nicht die Querlatte getroffen, hätte Weingarten einen Punkt mitgenommen. Beim Gipfeltreffen in Vogt und wohl auch noch darüber hinaus müssen die Oberzeller auf David Schmitz verzichten, der zwei Minuten vor dem regulären Ende wegen überhartem Einsteigen gegen Elias Weber an der Mittellinie die Rote Karte sah. „Der Platzverweis tut uns richtig weh“, sagte Oberzells Spielertrainer Daniel Hörtkorn. Dem SV Weingarten boten sich nicht viele Chancen. Elias Weber allerdings nutzte ein Geschenk des Gastgebers kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich - nach einer zu kurz geratenen Rückgabe von Hörtkorn auf Torhüter Samuel Kleb. Zuvor brachte Sascha Hohmann den SVO mit 1:0 in Führung. Oberzell hatte Schwierigkeiten mit dem Abwehrbollwerk des SV Weingarten. Ein gelungener Spielzug reichte den Gastgebern aber, um den Platz doch noch als Sieger zu verlassen. Ein Pass in die Schnittstelle der Abwehr landete bei Jason Müller, dessen Hereingabe Hohmann zum 2:1-Siegtreffer unterbrachte.

Die TSG Ailingen hat ihr Auswärtsspiel beim FC Leutkirch mit 5:1 gewonnen. TSG-Spielertrainer Daniel Di Leo feierte am Ostermontag seinen 40. Geburtstag. Er schoss kein Tor, scheiterte sogar mit einem Freistoß am glänzend haltenden Luis Kraxenberger, der für Andre Bayer das FC-Tor hütete, und verschoss in der 75. Minute einen Foulelfmeter.

Kraxenberger stand nicht von Beginn an auf dem Feld. Seine frühe Einwechslung wurde aber notwendig, weil es nach zwei Minuten einen Zusammenprall zwischen Torhüter Bayer und Innenverteidiger Pius Rief gab. Beide mussten das Spielfeld verlassen. Die Partie war längere Zeit unterbrochen. Etwas später verletzte sich auch noch Michael Frick. „Ich musste sehr früh umstellen und das tat unserem Spiel nicht gut. Am Ende war es ein verdienter Sieg der Ailinger. Wir hatten unsere Momente, vor dem Tor fehlte uns aber die Durchschlagskraft“, sagte FCL-Trainer Roman Hofgärtner. „Leutkirch ist eine gute Mannschaft und immer gefährlich. Der Knackpunkt des Spiels war für uns das 3:1. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer trafen wir im Gegenzug zur erneuten Zwei-Tore-Führung“, meinte Daniel Di Leo.

Der TSV Tettnang sorgte gegen den TSV Eschach vom Anpfiff weg für Furore. Nach Balleroberung und schnellem Umschaltspiel in der gegnerischen Hälfte bediente Nils Maurer Maximilian Konrad, der Artur Rudolphi im Eschacher Tor beim 1:0 keine Chance ließ (7.). Konrad schickte in der 25. Minute mit einem Steilpass Jonas Huchler auf die Reise. Dessen Querpass von der Grundlinie versorgte Konrad am Fünfer zum 2:0 für die Montfortstädter (25.). Tobias Merk traf in der Nachspielzeit der Partie zum 3:0-Endstand.

TSV Meckenbeuren verspielt 3:1-Führung

Sechs Tore gab es zwischen dem TSV Ratzenried und dem TSV Meckenbeuren, aber keinen Sieger. „Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein“, sagte Ratzenrieds Trainer Michael Riechel. „Für uns zwei verlorene Punkte“, klagte Gästecoach Steve Reger angesichts der 3:1-Führung.

Die SGM Unterzeil/Seibranz besiegte die SG Argental knapp mit 1:0. Torschütze war Jona Boneberger in der 31. Minute. Nach fünf Spielen in Folge verzeichnete die SGM mal wieder einen Dreier und entfernt sich weiter von den Abstiegsrängen. „Es war ein harter Kampf. Wir haben das Remis von Vogt vergoldet“, sagte SGM-Trainer Samir Ibisevic.

Der VfL Brochenzell hat seine gute Form konserviert. Im Heimspiel gegen die SG Baienfurt siegte die Mannschaft von Trainer Yasin Erdem mit 3:0. „Wir haben unser Spiel durchgezogen, waren cleverer als der Gegner“, sagte Brochenzells Trainer.

Das tut sehr weh, weil für uns mehr drin gewesen wäre. Dennis Horvat

Der Tabellenletzte SV Kehlen verlor beim SV Maierhöfen-Grünenbach mit 1:2. Vor dem Siegtreffer der Gastgeber durch Felix Merz (83.) hätten die Gäste selbst in Führung gehen müssen. „Das tut sehr weh, weil für uns mehr drin gewesen wäre“, sagte Kehlens Trainer Dennis Horvat. Beide Tore der Gastgeber resultierten aus Fernschüssen.

Bezirksliga Bodensee, 23. Spieltag:

VfL Brochenzell – SG Baienfurt 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Yakub Erdem (3.), 2:0 Nicolae-Georgian Serbanescu (63.), 3:0 Claudio Hirscher (87.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Luca Tagliaferri von der SG Baienfurt (77.) – Schiedsrichter: Felix Ofner.

FC Leutkirch – TSG Ailingen 1:5 (0:2). – Tore: 0:1 Dean Fiegle (44.), 0:2 Okan Korkmaz (45. +3), 1:2 Marvin Ringer (61.), 1:3 Fiegle (63.), 1:4 Jannis Kohler (79.), 1:5 Okan Korkmaz (82.) – Besonderes Vorkommnis: Daniel Di Leo verschießt Foulelfmeter (TSG, 75.) – Schiedsrichter: Mirijam Schwind.

TSV Tettnang – TSV Eschach 3:0 (2:0). – Tore: 1:0, 2:0 Maximilian Konrad (6., 25.), 3:0 Tobias Merk (90. +1) – Schiedsrichter: Felix Maucher.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Kehlen 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 Amin Gebhard (24.), 1:1 Sy Cheick Alassane Savanne (35.), 2:1 Felix Merz (83.) – Schiedsrichter: Kilian Becker.

TSV Ratzenried – TSV Meckenbeuren 3:3 (1:3). – Tore: 0:1 Benedikt Rack (4., Eigentor), 1:1 Manuel Schlude (12.), 1:2 Jonas Fischer (39., Foulelfmeter), 1:3 Fabian Kreuzer (41.), 2:3, 3:3 Dennis Mihaljevic (53. (Foulelfmeter), 61.) – Schiedsrichter: Stefan Haas.

SGM Unterzeil/Seibranz – SG Argental 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 Jona Boneberger (31.) – Schiedsrichter: Ralf Häussermann.

SV Kressbronn – SV Vogt 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 Julian Wucher (2.), 1:1 Iven Kopfsguter (9., Foulelfmeter), 1:2 Marco Pöckl (52., Foulelfmeter), 2:2 Elias Wiesener (86.) – Schiedsrichter: Michael Guter.

SV Oberzell – SV Weingarten 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 Sascha Hohmann (16.), 1:1 Elias Weber (43.), 2:1 Sascha Hohmann (64.) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für David Schmitz wegen groben Foulspiels (SVO, 88.) – Schiedsrichter: Luca Rommel.