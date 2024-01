Die Schwächephase der Ravensburg Towerstars hält an

Die Ravensburg Towerstars haben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 die vierte Niederlage in Folge verloren. Vor 2586 Zuschauern in der CHG-Arena unterlagen die Towerstars am Freitag den Eispiraten Crimmitschau mit 2:4. In der hitzigen Partie gab es 104 Strafminuten - die Ravensburger verloren zudem Platz drei an die Eispiraten. „Wir haben ab und an unsere Emotionen nicht kontrollieren können“, sagte Trainer Gergely Majoross über die vielen Strafminuten.

Bevor die Partie begann, gab es einen tollen Moment. Am Inklusionstag der Towerstars in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Ravensburg durfte eine Rollstuhlfahrerin symbolisch den ersten Puck einwerfen. Sie klatschte jeden Profi auf dem Eis ab, lächelte dabei breit und bekam von den Rängen tosenden Applaus. Diese Euphorie konnten die Towerstars zunächst aber nicht auf ihr Spiel übertragen.

Die Reihenumstellung rückgängig gemacht

Nach dem 2:3 am vergangenen Sonntag gegen die Krefeld Pinguine ist sich Majoross nicht sicher gewesen, ob er bei seiner kleinen Reihenumstellung bleiben sollte. Beim Blick aufs Eis am Freitagabend gab es die Antwort: Nein, der Trainer blieb nicht dabei. Sam Herr stürmte wieder wie gewohnt mit Robbie Czarnik und Charlie Sarault in einer Reihe, Nick Latta spielte mit Matt Alfaro und Lukas Mühlbauer zusammen. Maximilian Hadraschek rückte zu Tim Gorgenländer und Ralf Rollinger in die dritte Sturmreihe.

Es war also ein Schritt zurück - der sollte nach drei Niederlagen in Folge wieder zu einem Schritt nach vorne führen. Doch mit dem ersten Drittel konnte kein Ravensburger zufrieden sein. Es ging los mit einer Doppelchance von Crimmitschaus Topscorer Tobias Lindberg, es folgte beinahe ein Eigentor von Florin Ketterer. Zwar kam Hadraschek bei einem Alleingang zur ersten Topchance für die Towerstars, doch der Stürmer scheiterte an Goalie Oleg Shilin.

Nur ein Faustkampf bringt den ersten Punktsieg

Vincent Saponari, den die Towerstars vor ihrem Tor aus den Augen verloren hatten (8.) und Ladislav Zikmund (20.) brachten die Gäste durchaus verdient mit 2:0 in Führung. Den einzigen Ravensburger Punktsieg auf dem Eis landete im ersten Drittel Nick Latta bei einem Faustkampf gegen Mario Scalzo. In Überzahl spielten die Towerstars so ideen- und drucklos, dass es sogar vereinzelte Pfiffe gab. „Wir haben in manchen Phasen etwas langsamer als der Gegner gewirkt“, meinte Majoross.

Es konnte im zweiten Durchgang daher nur besser werden. Zunächst gab es aber weiter einige Fehler und schlechte Entscheidungen in der Offensive. Plötzlich ging jedoch ein Ruck durch die Reihen der Towerstars. Alfaro scheiterte zweimal an Shilin, ehe der Puck kurz darauf über Gorgenländer und Hadraschek zu Luigi Calce kam. Der junge Stürmer stellte auf 1:2 (26.).

Für Granz und Verbeek ist vorzeitig Schluss

Jetzt waren die Towerstars voll drin in der Begegnung - dachten wohl die meisten. Doch vorne blieb es zu umständlich, auch in Überzahl. Und als Alfaro den Puck verlor, schickte Max Balinson seinen Mitspieler Hayden Verbeek auf die Reise. Der Eispiraten-Stürmer war schneller als Denis Pfaffengut und traf links an Ilya Sharipov vorbei zum 3:1 (38.).

Wieder stieg das Frustrationslevel der Towerstars. Nach der Sirene zur zweiten Pause gerieten Oliver Granz und Verbeek aneinander, wurden jedoch schnell getrennt und in die Kabinen geschickt. Aus dieser kamen Granz und Verbeek nicht wieder - beide erhielten eine Spieldauerdisziplinarstrafe.

Es hagelt auch Strafminuten für Nick Latta

Auf dem Eis hätte Mühlbauer die Partie schon in der 43. Minute wieder spannend machen können. Nach einem Geniestreich von Pawel Dronia, der die Scheibe aus dem eigenen Drittel auf Shilin knallte, legte sich Mühlbauer den Puck allerdings zu weit vor. Auf einen ist in diesen Wochen aber Verlass: Nick Latta. Der Toptorjäger der Towerstars feuerte den Puck in der 49. Minute zum 2:3 in die Maschen.

Jetzt waren auch die Fans in der CHG-Arena wieder voll da. Wie gegen Krefeld ging es beim Stand von 2:3 in die Schlussphase. Als Sharipov für einen sechsten Feldspieler vom Eis ging, kassierte Nick Latta eine Strafe. Weil er damit überhaupt nicht einverstanden war und schimpfte, bekam er zehn Minuten plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe obendrauf. Auch für ihn war die Partie damit frühzeitig beendet. Mit dem 4:2 ins leere Tor sorgte Saponari schließlich für die Entscheidung. „Meine Mannschaft hat einen guten Job gemacht, wir freuen uns sehr über die drei Punkte“, sagte Crimmitschaus Trainer Jussi Tuores. Ganz anders war natürlich die Gefühlslage bei Majoross: „Vielleicht hätten wir mehr verdient gehabt. Aber so ist es im Moment. Wir spielen uns viele Chancen heraus, nutzen aber zu wenige.“

Ravensburg Towerstars - Eispiraten Crimmitschau 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 (7:37) Saponari (Reichel), 0:2 (19:30) Zikmund (Saponari, Reichel), 1:2 (25:52) Calce (Hadraschek, Gorgenländer), 1:3 (37:56) Verbeek (Balinson), 2:3 (48:24) N. Latta (Mühlbauer, Hübner), 2:4 (58:15 empty net) Saponari (Lindberg) - Strafen: Ravensburg 16 Minuten + 20 (Granz, Faustkampf) + 10 + 20 (N. Latta, unsportliches Verhalten), Crimmitschau 16 Minuten + 20 (Verbeek, Faustkampf) - Zuschauer: 2586.