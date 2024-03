„Eines ist klar, die Serie endet am Dienstag“, sagte Towerstars-Trainer Gergely Majoross am Sonntag nach der unglücklichen 1:2-Niederlage nach Verlängerung (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) gegen die Eisbären Regensburg. Zwei Matchpucks hatten die Ravensburger in der Best-of-Seven-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) gehabt - beide vergaben sie. So musste am Dienstagabend in Regensburg das siebte Spiel zwischen diesen beiden ebenbürtigen Teams entscheiden, und in diesem setzte sich erneut Regensburg mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) durch.

Towerstars laufen wieder mit Oliver Granz auf

Bei den Towerstars war Verteidiger Oliver Granz nach seiner Verletzungspause wieder dabei und aus Ingolstadt stieß Förderlizenzspieler Noah Dunham zu den Oberschwaben. Da Granz wieder fit war, konnte Maximilian Hadraschek, der ihn in den vergangenen Spielen gut vertreten hatte, wieder als Stürmer auflaufen.

In der mit 4599 Zuschauern ausverkauften Donau-Arena legten beide Teams von der ersten Sekunde an mit viel Tempo los. Zunächst hatten die Towerstars, denen das gellende Pfeifkonzert beim Einlauf wohl zusätzliche Motivation gebracht hatte, die besseren Gelegenheiten. Bereits nach 20 Sekunden hatte Sam Herr eine Großchance, brachte den Puck aber nicht an Eisbären-Goalie Thomas McCollum vorbei. Besser machte er es beim 1:0 für die Oberschwaben in der fünften Minute nach einem eklatanten Abspielfehler von Tariq Hammond vor dem eigenen Tor. Zwei Minuten später hätte dann Nick Latta sogar beinahe das 2:0 erzielt, McCollums Fanghand schnellte aber rechtzeitig heraus.

Erstes Drittel ist ausgeglichen

Jetzt war Regensburg an der Reihe, und die Eisbären schnürten ihre Gäste regelrecht ein. In der elften Minute kamen sie das erste Mal in Überzahl, und es dauerte lediglich neun Sekunden bis der NHL-erprobte David Booth mit einem wohlüberlegten Schuss ins lange Eck die Scheibe im Ravensburger Tor unterbrachte. Eine eigene Überzahl ab der 18. Minute nutzten die Towerstars nicht, und so ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen. Noah Dunham nannte das Spiel im Pauseninterview bei SpradeTV „ausgeglichen“. Dieser Aussage konnte niemand widersprechen.

Im zweiten Abschnitt waren es zunächst die Ravensburger, die ihren Gegner im Verteidigungsdrittel festhielten. In der 23. Minute lief Dunham allein aufs Eisbären-Tor zu, setzte den Puck aber weit übers Tor. Aufregend wurde es dann erneut in der 23. Minute. Regensburg hatte ein Foul von Sam Herr an seinem Gegenspieler gesehen - die Schiedsrichter nicht. Der erfahrene Herr spielte weiter, fand Charlie Sarault mit einem genauen Pass, und dieser erzielte das 2:1 für die Gäste.

Regensburg mit starkem Powerplay

Die Freude darüber sollte nicht lange anhalten, denn der erneute Ausgleich fiel nur anderthalb Minuten später. Lukas Bender fälschte einen Schuss von Hammond mit dem Schlittschuh ins eigene Tor ab (25.). Der Treffer wurde allerdings Booth gutgeschrieben. Im weiteren Verlauf des Drittels ging es nun hin und her. Beide Mannschaften kamen zu Chancen, beide Torhüter standen sicher. Zwei Minuten vor Ende des Drittels benötigte es eine Glanzparade von Ravensburgs Ilya Sharipov, um Marvin Schmids Schlagschuss zu entschärfen.

In der 39. Minute musste dann Bender auf die Strafbank, und wieder gelang es den Hausherren, ihr Powerplay zu nutzen, auch wenn erst der Videobeweis den Treffer von Kevin Slezak bestätigte. Mit 3:2 ging es wieder in die Pause.

Eisbären machen Druck

Ins Schlussdrittel starteten die Donaustädter mit wesentlich mehr Feuer aufs Eis als ihre Gäste. In den ersten sieben Minuten kamen die Ravensburger kaum aus dem eigenen Drittel und hatten es Sharipov zu verdanken, dass sie nicht höher in Rückstand gerieten. Erst in Minute acht erfolgte der erste Torschuss durch Nick Latta - McCollum war zur Stelle. Die Oberschwaben spielten fortan wieder mit, aber die Eisbären hatten die besseren Chancen. Eine davon nutzte erneut Booth in der 52. Minute zum 4:2.

Doch Ravensburg schlug direkt zurück. Matt Alfaro setzte eine Minute später einen schönen Schlagschuss zum Anschlusstreffer in den linken Winkel. Sieben Minuten waren noch auf der Uhr, die Towerstars machten nun Druck, wollten den Ausgleich unbedingt. Mit einem starken Save gegen Alfaro hielt McCollum in der 57. Minute den Sieg der Eisbären fest und 90 Sekunden vor dem Ende traf Nick Latta noch den Pfosten. Es sollte wohl einfach nicht sein.

Ich bin stolz auf meine Jungs. Towerstars-Trainer Gergely Majoross.

„Das war ein gutes Spiel von uns. Ich bin trotzdem stolz auf meine Jungs“, meinte Gergely Majoross nach der Partie.

Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). – Tore: 0:1 (06:44) Sam Herr, 1:1 (10:21 ÜZ) David Booth (Hammond, Gajovsky), 1:2 (22:50) Charlie Sarault (Herr), 2:2 (24:31) David Booth (Hammond), 3:2 (39:03 ÜZ) Kevin Slezak (Yogan, Bühler), 4:2 (51:39) David Booth (Hammond, Schmid), 4:3 (52:46) Matt Alfaro (Pfaffengut) – Strafen: Regensburg 6 Minuten, Ravensburg 6 Minuten – Zuschauer: 4599.