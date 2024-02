„Die Reise der Verlorenen“ kommt auf die Bühne

Das Theater Ravensburg zeigt am Sonntag, 10. März, um 19 Uhr im Konzerthaus in Ravensburg das Gastspiel „Die Reise der Verlorenen“ vom Bestsellerautor Daniel Kehlmann (Foto: Bo Lahola). Die Handlung: Eine Fahrt in die Freiheit scheint es zu sein, die 937 jüdische Passagiere im Mai 1939 auf der St. Louis antreten. Man hat ihnen „erlaubt“, Deutschland zu verlassen, in Kuba sollten sie Aufnahme finden. Doch Kuba lässt niemanden mehr ins Land. Damit geht die Reise der Verlorenen weiter. Besonders freut das Theater Ravensburg, dass Sebastian Prasse in dem Stück zu sehen sein wird, der dem Ravensburger Publikum bereits aus vielen anderen Inszenierungen am Theater bekannt ist. Um 18.30 Uhr findet eine Einführung in das Stück statt. Karten kosten regulär 23 Euro, ermäßigt 11,50 Euro.