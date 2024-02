Für „Die Reise der Verlorenen“ Theaterkarten gewinnen

Das Tourneetheater Theaterlust aus Frankfurt führt auf Einladung des Theaters Ravensburg am Sonntag, 10. März, das Stück „Die Reise der Verlorenen“ in Ravensburg auf. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr im Konzerthaus. Bereits um 18.30 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten.

Zum Inhalt: Es soll eine Fahrt in die Freiheit werden, als die 937 jüdischen Passagiere im Mai 1939 an Bord der St. Louis gehen. Man hat ihnen zwar „erlaubt“ Deutschland zu verlassen, doch kein Land auf dem amerikanischen Kontinent will sie aufnehmen. Und so sind sie gezwungen zurück Richtung Hamburg zu fahren und werden so zu Spielbällen politischer und wirtschaftlicher Interessen.

Das Stück ist im Konzerthaus Ravensburg zu sehen. (Foto: Stadt Ravensburg )

„Eine zutiefst berührende und auf wahren Ereignissen beruhende Geschichte nach dem Bestsellerautor Daniel Kehlmann (Die Vermessung der Welt)“, heißt es in der Pressemitteilung des Theaters Ravensburg. Nicht die historischen Ereignisse stehen im Fokus, sondern die Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und Ängste unterschiedlicher Menschen, deren Schicksal in anderen Händen liegt.

Kartenverlosung und Datenschutz

Wer zwei Karten für die Aufführung gewinnen möchte, der sollte bis Montag, 4. März, 12 Uhr, eine Mail mit dem Stichwort „Verloren“ an [email protected] schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt. Für die Hinterlegung der Karten an der Abendkasse werden die Daten der Gewinner an die Veranstalter weitergegeben. Alle Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutz

Mehr Infos und Karten im Vorverkauf gibt es im Internet unter www-theater-ravensburg.de.