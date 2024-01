Die Ravensburger Vesperkirche hat begonnen

Die Ravensburger Stadtkirche ist für die nächsten drei Wochen ein Ort, an dem man gemeinsam essen und anderen Gästen begegnen kann. Am Montagabend wurde die Vesperkirche mit einem Gottesdienst eröffnet. Täglich gibt es bis 4. Februar in der Kirche Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Organisatoren sind die Johannes-Ziegler-Stiftung und das Diakonische Werk Oberschwaben/Allgäu/Bodensee im Kirchenbezirk Ravensburg.

Essen gibt es täglich bis 14 Uhr

Pro Tag werden 600 bis 800 Gäste erwartet. Die Kirche ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, Essen gibt es von 11.30 bis 14 Uhr. Um 14.30 Uhr findet immer eine Andacht statt. Jedes Jahr gibt es ein Schwerpunkt-Thema: Diesmal geht es um darum, wie schwierig es für finanziell bedürftige Menschen sein kann, sich an Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Alltag zu beteiligen. Und darum, welche Lösungen es dafür geben könnte.