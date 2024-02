Die Ravensburger U17 macht es wieder deutlich

Einen weiteren vollkommen ungefährdeten Sieg haben die U17-Eishockeyspieler des EV Ravensburg in der Bayernliga gefeiert. Einen ganz wichtigen Erfog feierte die U15 des EVR - ebenfalls in der Bayernliga.

U17-Bayernliga: EV Ravensburg - EHC Bad Aibling 16:2

Einen 0:1-Rückstand und am Ende des ersten Drittels nur ein 2:2 hat das erfolgsverwöhnte U17-Team in dieser Saison eher selten erlebt. Gegen Bad Aibling geriet der Auftakt nicht zur Erfolgsgeschichte. Nach sieben Minuten lag Ravensburg bei eigener Überzahl zurück, drehte das Ergebnis auf 2:1 und musste in der 16. Minute den Ausgleich hinnehmen. Danach wurde es mit Drittelergebnissen von jeweils 7:0 wieder überdeutlich. Tore EVR: Yaroslav Raivakhovskyi (2), Arthur Kreider (2), Ilja Katjuschenko, David Kutscher (3), Lars Schulz (3), Martin Freling, Devid Teilhof (2), Adrian Breg (2).

U15-Bayernliga: ESV Kaufbeuren - EV Ravensburg 2:4

Der EVR hat das Spitzenspiel der Platzierungsrunde beim schärfsten Konkurrenten Kaufbeuren gewonnen und führt wieder die Tabelle an. In dieser Runde wird es nun interessant. Kaufbeuren hat bei zwei Spielen weniger drei Punkte Rückstand, muss aber noch in Ravensburg antreten. Freiburg dürfte bei sieben Punkten Rückstand und einem Spiel weniger als der EVR nur noch theoretische Chancen haben.

Ravensburg ging in Kaufbeuren nach zwei Minuten durch Kiril Krening in Führung. Die Hausherren glichen in der elften Minute aus. Im zweiten Drittel erzielte Georg Schmidt schon nach 29 Sekunden die erneute Führung für den EVR. Kaufbeuren glich in der 26. Minute aus, musste jedoch nur gut eine halbe Minute später die erneute Ravensburger Führung wiederum durch Schmidt hinnehmen. Mit seinem dritten Tor ins leere Kaufbeurer Gehäuse sorgte Schmidt zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff für die Entscheidung.

U13-Bayernliga: EHC München - EV Ravensburg 12:4 (3:2, 4:1, 5:1)

Beim souveränen Tabellenführer gab es für den EVR trotz zweimaliger Führung im ersten Drittel nichts zu holen. Die Ravensburger Torschützen waren Alexander Elzer (2), Ferris Reiter und Leandro Schatz.