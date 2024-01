Die Baubranche steckt wegen hoher Zinsen und Produktionskosten in der Krise. Trotzdem will das Bauunternehmen Fritschle aus Uttenweiler bei Biberach in der Ravensburger Oststadt demnächst rund 100 Wohnungen hochziehen. Das entspricht fast einem Drittel dessen, was momentan auf dem ein paar Steinwürfe entfernten Rinker-Areal zwischen Holbein- und Wangener Straße gebaut wird. Außerdem ist auf dem insgesamt mehr als 9000 Quadratmetern großen Areal an der Hinzistobler Straße ein neuer Supermarkt geplant.

Fritschle hat nicht nur das Gelände gekauft, auf dem die Fairhandelsgenossenschaft Die Weltpartner bis zu ihrem Umzug ins Gewerbegebiet Erlen untergebracht war. Sondern auch das benachbarte Grundstück mit Weinkauf Weiler drauf. Sofern der Technische Ausschuss des Gemeinderats am Mittwoch zustimmt, sollen laut Bürgermeister Dirk Bastin auf der Gesamtfläche nach und nach sämtliche Gebäude bis auf das Wohnhaus der Familie Weiler abgerissen werden.

Der Bauboom in der Ravensburger Oststadt geht weiter: An der Hinzistobler Straße entstehen acht Mehrfamilienhäuser mit rund 100 Wohnungen. Fünf davon (links auf der Karte) werden über einem neuen Lebensmittelmarkt gebaut. (Foto: Alexis Albrecht )

Damit die städtebauliche Qualität des neuen „Quartiers Hinzistobler Straße“ ebenso stimmt wie die Nutzungsmischung, gab’s 2022 einen Architektenwettbewerb, den das Büro Schaudt aus Konstanz gewonnen hat. Nach dessen Entwurf sollen auf dem Gelände acht drei- bis fünfstöckige Mehrfamilienhäuser mit unterschiedlich großen Wohnungen entstehen.

Das Besondere daran: Fünf der Häuser werden auf den neuen Lebensmittelmarkt gepackt. Dieser ist mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und Nebenflächen von rund 450 Quadratmetern konzipiert und wird damit gut dreimal größer als der bisherige Weinhof Weiler. Letzterer soll stehen bleiben, bis der neue Supermarkt fertig ist.

Acht neue Häuser fügen sich „hervorragend in die Umgebung ein“

Wird das Ganze durch die Terrassenbebauung nicht recht massig wirken? Weil das Gelände in Richtung Hinzistobel ansteigt, füge sich die neue Bebauung „hervorragend in die Umgebung ein“, findet Bastin. Und er betont: Da das Gelände bereits zu 100 Prozent versiegelt sei, werde es am Ende sogar grüner wirken als jetzt. Das Projekt sei - Stichwort Innenentwicklung - eine große Chance, diese Fläche „so optimal zu nutzen wie möglich, um eine Neuversiegelung auf der grünen Wiese zu vermeiden“.

Wird abgerissen, wenn der neue Supermarkt steht: der Weinhof Weiler. In diesem Teil des neuen Baugebiets entstehen drei Mehrfamilienhäuser. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Für Kunden, Bewohner und Besucher wird es drei Tiefgaragen geben - eine davon mit Zufahrt über den Karlsbader Weg. Die Erschließung der anderen beiden soll über die Hinzistobler Straße erfolgen. Zwei Quartiersplätze komplettieren das Ensemble.

Nach Einschätzung Bastins sollte das Genehmigungsverfahren bis Ende 2025/Anfang 2026 so weit gediehen sein, dass Fritschle mit dem Bau loslegen könnte. Um das Projekt zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan, der bislang stark auf gewerbliche Nutzung ausgelegt ist, geändert werden.

Auch Sozialwohnungen sollen entstehen

Das Unternehmen soll gemäß des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum auch Sozialwohnungen bauen. Momentan werden die Grundsätze dieses Bündnisses überarbeitet und an die aktuelle Lage auf dem Wohnungsmarkt angepasst.

Bastin freut sich, dass mit dem neuen Supermarkt die Nahversorgungslücke in der momentan boomenden Oststadt geschlossen werden kann. Denn abgesehen vom Rinker-Areal sind auch am Ortseingang in der Wangener Straße unlängst rund 80 neue Wohnungen entstanden. Im Mühlenviertel (dem ehemaligen Bezner-Areal, ebenfalls in der Holbeinstraße) sind es weitere 60.