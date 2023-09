Für alle Kunstinteressierten ist die Kunstnacht ein prickelnder Höhepunkt im Jahr. Leuchtstoffröhren und handliche Flyer haben am Freitag wieder den Überblick über die breite Palette an Ausstellungsorten gesichert. Der angesagte Regen blieb aus, es wölbte sich ein einigermaßen freundlicher Himmel über der Stadt und ließ die Eröffnung im neuen Friedenshof an der Jodokskirche zu einem Fest werden.

Kettenveranstaltungen wie die Kunstnacht gewinnen seit Jahren in vielen Städten an Beliebtheit. Sie verbinden Bildung mit Bewegung und Gestaltungsfreiheit. In Ravensburg boten die Ausstellungsmacher und Gastgeber ihren Besuchern oft kleine Stärkungen an. Auch die Eröffnungsfeier im mit viel Einsatz gestalteten Friedenshof mündete in die Einladung zu Brot und Wein.

Für viele Gymnasiasten ist der Frieden bunt

Von der Frage nach Frieden angeregt, haben Gymnasiasten in knallig bunten Farben Wandgemälde und große, zum Verweilen einladende Objekte gestaltet. Erster Bürgermeister Simon Blümcke, Pfarrer Harald Kiebler, Gemeindereferentin Christine Mauch und Initiator Klaus Dorbath lobten und erläuterten vor rund 200 Besuchern die Teamarbeit. „Weil Frieden für uns als Jugendliche wichtig ist, haben wir uns dafür engagiert“, sagte ein Schüler des Welfengymnasiums.

Im Showroom in der Friedenstraße gehen Werke zweier Künstler miteinander in den Dialog. (Foto: Maria Anna Blöchinger )

Kunstwerke von Johannes Braig und Martin Tag im Dialog. (Foto: Maria Anna Blöchinger )

Im Gartenatelier-Showroom in der Friedenstraße ging es hoch her. Die Künstler Johannes Braig und Martin Tag empfingen ihre gut gelaunten Besucher mit Sekt. Die Ausstellung knüpft an den gemeinsamen Studienbeginn im Berlin der 90er-Jahre an. Ungewöhnlich war, wie die Werke in Dialog miteinander kamen. Staunen über und Freude an der überbordenden Kreativität der beiden Künstler war den Schaulustigen anzusehen.

Vibrierende Farben in der Kreissparkasse

Eine feierlich gedämpfte Stimmung herrschte hingegen in der Kreissparkasse in der Meersburger Straße ‐ neben Kunstmuseum und Humpis-Quartier ein starker Besuchermagnet. Die Stuttgarter Künstlerin Edda Jachens stand den Besuchern Rede und Antwort zu ihren mit Wachs überzogenen Arbeiten und Aquarellen. „Sehr schön, wie die Farben vibrieren“ flüsterte eine Kunstkennerin. Ob es auch was zu trinken gäbe? Ja, ein ganzer Tisch stand voll.

Empfohlene Artikel Ravensburg Neue Locations für die Ravensburger Kunstnacht q Ravensburg

Etwas kleiner war das Angebot an Stärkung im Heilig-Geist-Spital. Dort zeigte Carola Weber-Schlak dreidimensionale Papierarbeiten. Ihre spielerische Heiterkeit im Umgang mit der Formensprache der konkreten Kunst übertrug sich auf die zahlreich herum wuselnden Gäste und kreierte eine lebhafte Atmosphäre. „Tolle Kunst, gell?“, äußerte sich ein Herr.

In der Kreissparkasse stand die Stuttgarter Künstlerin Edda Jachens den Besuchern Rede und Antwort. (Foto: Maria Anna Blöchinger )

Der Seniorentreff im Hirschgraben zeigt sich mit Aquarellmalereien und Zeichnungen ebenfalls als Kunstort. Viel Aufmerksamkeit erregten die Porträts von 100-Jährigen, die unter Leitung von Irene Herold entstanden sind. Vorlage war ein Fotobuch. „Die ausdrucksstarken Gesichter haben uns wirklich fasziniert“, bekannte Amateurkünstlerin Gudrun Maier.

Mit Fischen auf der Wiese vor den Gymnasien wirbt Erich Nikolaus Krotz für den Schutz des Elements Wasser. (Foto: Maria Anna Blöchinger )

„Wir haben mit Begeisterung gezeichnet“, pflichtete Ingrid Knippschild ihr bei. Beim Café Charlie’s in der Marktstraße gab’s Musik, Vorübergehende wurden teilweise zum Tanzen animiert. Im Hintergrund schimmerten derweil die „Landscapes“ von Gabriel Kleist.

Fische aus Stein werben für den Schutz des Wassers

In der abendlichen Dämmerung winkte eine der blauen Leuchtstoffröhren: Der Weg zu Krotz-Natursteine in der Zeppelinstraße lohnte sich. Mit ihren Kunstwerken machten Dorothee Schraube-Löffler und Erich Nikolaus Krotz zahlreichen Besuchern Freude. Das Gold der Künstlerin wetteiferte mit dem gewichtigen Grau und Schwarz der Steinarbeiten des Bildhauers.

Er fragte: „Haben Sie meine Fische schon gesehen?“ Die Stein-Arbeit auf der Wiese vor den Gymnasien übertraf alles heute Gesehene. Mit ihr warb Krotz für das schützenswerte Element Wasser. „Echt klasse, was Sie da machen“, lobte ein Besucher.